Jednou z deseti žen ve zhruba padesátičlenném týmu českokrumlovské záchranky je Vendula Marišková z Malont. Splnila si tak své přání.

Vendula Marišková je členem týmu českokrumlovské záchranky. | Foto: Archiv Venduly Mariškové

Vendula Marišková je zdravotnickou záchranářkou téměř pět let. Obor zdravotnického záchranáře vystudovala a během 2,5 roku, kdy pracovala na ARO, o zařazení mezi záchranáře usilovala. A to i navzdory tomu, že je to práce náročná fyzicky i psychicky a někdy i nebezpečná.