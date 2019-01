Na Lipně operuje gang, který krade z lodí motory. Otázkou je, jaké lodě budou tyto motory pohánět?

Po motorech na šesti člunech zbyly jen přestřižené dráty. Kam motory putují, se dá jen dohadovat. | Foto: Deník/Ondřej Hellebrant

Černá v Pošumaví – Za poslední dva týdny ukradli z okolí Lipna neznámí pachatelé přes dvacet lodních motorů. Zhruba dvacet jich odcizili z uzamčené a hlídané mariny v Černé v Pošumaví, dalších šest z přístavu jednoho z hotelů v Dolní Vltavici, ale jejich zatím největším počinem bylo odcizení motoru z vlajkové lodi Vodních záchranářů Lipno. „Vzali motor z nejlépe vybavené lodi na Lipně," potvrdil včera Českokrumlovskému deníku šéf českokrumlovských vodních záchranářů Českého červeného kříže Milan Bukáček. „Tato loď disponuje sonarem, radarem a mohla zasahovat za jakýchkoliv podmínek. Po těchto nešťastných událostech není na vodní ploše Lipna loď, která by byla schopná operovat a vykonávat záchrannou činnost. Z mé strany jde v tuto chvíli o obecné ohrožení," upozornil Milan Bukáček.

Že se nejedná o amatéry, se shodují všichni poškození. „Muselo to být připravené a dobře zorganizované," řekl provozovatel hotelu Karel Švásta, kterému v noci na sobotu pachatelé odcizili šest lodních motorů z výletních lodí, určených pro turisty. „Postupovali velice promyšleně," uvedl velitel vodních záchranářů, jejichž základna, osvícená a pod dohledem kamer, leží hned vedle hotelu provozujícího výletní lodě. „Nejdříve sprejem začernili kameru. Potom odstřihli dráty veřejného osvětlení. Následně vnikli do lodi, kterou vyvezli mimo přístav. Tam z lodě sundali motor v hodnotě přes 550 tisíc korun a loď samotnou nechali napospas vlnám a kamennému náspu, čímž poškodili i trup lodi," postěžoval si Milan Bukáček.



O týden dříve organizovaná skupina operovala v marině v Černé v Pošumaví. Dovnitř přístaviště si prostříhala díru v plotu a poté z mariny postupně neznámým způsobem dostala zhruba dvacet motorů. Přitom každý motor váží i několik desítek kilogramů a jejich demontování není otázkou krátké chvíle. Podle slov správce přístaviště vnikli pachatelé do prostoru mariny někdy po půlnoci. „Zmizelo i několik byboatů (malý, většinou nafukovací člun, sloužící pro přesun posádky z lodi na břeh, pozn. red.). Myslím, že motory nakládaly do těchto člunů a vozili je pryč," nastínil jednu z verzí správce mariny.



Lodní motory, stejně jako motory automobilové, mají svá specifika a na trhu v rámci Evropské unie jsou v podstatě neprodejné. Otázkou tedy zůstává, kam ony motory směřují. Odpověď je nasnadě – tam, kde je poptávka po lodních motorech největší. Zloději s největší pravděpodobností motory naloží do připraveného vozidla a okamžitě je vyvezou přes hranice. Tam je předají překupníkům, kteří je dopraví těm, kdo si motory objednal. „Všem nám z toho vychází, že to jde někam mimo Evropu. Někam, kde je největší hlad po lodních motorech. Naše teorie je taková, že to je práce na objednávku pro převaděčské mafie," přiblížil možnou verzi jeden z poškozených.

Policie potvrdila, že se případy intenzivně zabývá, nicméně odmítla sdělit jakékoliv bližší informace. „Nemáme ještě ustanoveny všechny poškozené a vzhledem ke stavu vyšetřovaní vám nebudeme sdělovat další informace. Aktuálně není nic, co bychom chtěli zveřejnit," sdělila policejní mluvčí Lenka Kozoňová.



Byznys je věc jedna. Ohrožení na životech je věcí druhou. V těchto dnech přeje počasí jachtařům, kteří ještě naposledy využívají podzimních povětrnostních podmínek k plachtění. Rybáři využívají vodu, která se po sezoně uklidňuje, ke svým aktivitám. „V tomto období často vyjíždíme právě k rybářům a plachetnicím," potvrdil Milan Bukáček, velitel nyní, bohužel, akceneschopné záchranné služby. V současné době shání peníze na opravu lodi, čeká na výsledek vyšetřování a doufá ve vstřícný přístup pojišťovny.