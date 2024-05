O mláďata po čápici, kterou zabil proud, se starají adoptivní rodiče z jihu Čech

Skvělou spolupráci předvedly české záchranné stanice Vrchlabí, Jaroměř, Huslík a Makov při péči o čapí mimina. Po uhynulé samici zůstala opuštěná vajíčka, ta putovala do líhně, mláďata pak zamířila do čapí školky a nakonec skončila pod náhradními handicapovanými rodiči, kteří už nemůžou do přírody.

Na záchraně čapích mimin se podílelo několik stanic. | Video: ZSŽ Makov