Místní kolo této soutěže, v níž o úspěchu rozhodují znalosti o lesích, lesnictví a přírodě, pro ně v úterý 6. února 2020 v Horní Plané zorganizují lesní pedagogové Vojenských lesů a statků ČR (VLS).

Možnost zúčastnit se letošního ročníku YPEFu nabídnou tříčlenným týmům starších žáků a studentů Vojenské lesy a statky na všech svých šesti lesnických divizích, pro ty z okolí Horní Plané se již pošesté místní kolo odehraje v úterý 6. února na šumavském ředitelství podniku v Horní Plané. Týmy se do místních kol mohou hlásit prostřednictvím elektronického formuláře na www.ypef.cz, pro Jihočeský kraj je přihláška zde.

„Vojenské lesy jsou partnerem soutěže šestým rokem, protože posiluje vědomosti mladé generace o významu lesů, o všem, co naší civilizaci přináší a učí děti i mládež, jak se v lese pohybovat, jak jej vnímat a rozumět procesům, jež se zde odehrávají,“ uvedl ředitel VLS Petr Král.

Tříčlenné týmy soutěží ve dvou věkových kategoriích, mladší je určena žákům z 6. až 9. tříd, starší středoškolákům do 19 let. „V našem místním kole na ně čeká nejdříve písemný vědomostní test, na který navazuje praktické poznávání přírodnin. Vzhledem k možnosti postupu do mezinárodního kola je dobré, aby soutěžící aktivně ovládali angličtinu. Kapacita místního kola je omezená, proto doporučuji zájemcům neváhat,“ doplnil ředitel divize VLS Horní Planá Michal Frnoch.

Vítězný tým postoupí do regionálního kola v Písku, odkud má v případě vítězství možnost se probít do národního finále. To proběhne tradičně před letními prázdninami v Kostelci nad Černými lesy v arboretu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

„Národní šampion pak postupuje do mezinárodního finále, které proběhne na podzim v některé z účastnických zemí,“ uvedl vedoucí lesních pedagogů VLS Jan Kobr.

Nadnárodní evropská soutěž Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) si klade za cíl zlepšení povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti. Česko se jí zúčastnilo poprvé v roce 2011 a od 2. ročníku převzala garanci za organizaci národního kola soutěže Česká lesnická společnost jako nezávislá stavovská organizace, která zastupuje lesníky napříč oblastmi jejich působení. Účast v soutěži je samozřejmě bezplatná.

Vojenské lesy a statky jsou partnerem YPEF od roku 2015.