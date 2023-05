Velká radost zavládla na velešínské Střední odborné škole strojní a elektrotechnické. Mohou za ni výsledky krajské soutěže v programování, kterou 21. dubna pořádal spolek M-Tes České Budějovice. Hned tři žáci zaznamenali velký úspěch, přičemž dva dosáhli ve svých kategoriích na první místa.

Mladí programátoři z velešínské střední uspěli na krajské soutěži. | Foto: SOŠ Velešín

Daniel Bronec (IT2A) zvítězil v kategorii Programování webů, kde se přímo za ním umístil jeho spolužák Daniel Zabilka (IT2A). Samuel Vodička (IE3) byl první v kategorii Programování mikrořadičů. Celkem na soutěž vyrazili z Velešína čtyři žáci, kteří se zúčastnili všech tří kategorií (pro střední školy). Jeden žák se mohl zúčastnit pouze jedné kategorie.

„Úžasná práce, moc našim žákům gratuluji, postarali se o pěknou reprezentaci školy! Jsme na ně pyšní!“ uvádí ředitel SOŠ Velešín Milan Timko.

„Je to skvělý výsledek, který ukázal, na jaké odborné úrovni naše škola v rámci kraje je,“ navazuje učitel odborných předmětů Jaromír Adámek, který zároveň vyzdvihuje letitou práci samotných pořadatelů, tedy M-Tes České Budějovice. „Spolek M-Tes je v regionu dlouhodobě vnímán jako jeden z propagátorů informačních technologií a výpočetní techniky formou různých kroužků a táborů, ale i jako organizátor prestižních soutěží pro děti a mládež v oblasti programování.“

Kategorie krajské soutěže v programování byly celkem čtyři: Programování žáci (pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), Programování mládež (pro žáky SŠ do 19 let včetně), Programování mikrořadičů (pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně) a Programování webu (pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně). Kompletní výsledky a veškeré informace zájemci naleznou na webu www.m-tes.cz.

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická se samozřejmě účastní i mnoha jiných soutěží, pravidelně o nich informuje na stránkách www.sosvel.cz či www.facebook.com/sosvel.