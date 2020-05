Ode dneška, tedy od úterý, startují práce na opravě mostu v serpentině silnice E55 pod Netřebicemi. Pod mostem vede železniční trať.

Most pod silnicí v serpentině E-55 je velmi špatném stavu. Rekonstrukce je nutná. | Foto: Stanislav Kysela

Most potřebuje nutně zrekonstruovat. To znamená, že v místě bude až do 1. října omezený provoz a v některých obdobích i úplná uzavírka. Motoristy po celou dobu čekají objížďky, takže je možné, že v některých místech provoz zhoustne a budou se vytvářet kolony.