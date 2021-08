Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zahájilo v úterý symbolickým poklepáním na základní kámen výstavbu obchvatu Dolní Lhoty na silnici I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice.

Zahájili výstavbu přeložky silnice I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Úsek dlouhý zhruba 2,7 kilometru postaví do dvou let firma Swietelsky stavební. Obchvat vedený kolem obce Dolní Lhota přinese zklidnění provozu a také větší bezpečnost. Místním obyvatelům by se mělo ulevit také od současného hluku.