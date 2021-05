V přihlížejících tento muž vyvolává řadu dotazů. Je to bezdomovec, blázen, recesista praktikující další protest? Deník se snažil zjistit více o jeho počínání i osudu. Pátrání však nepřineslo kýžené ovoce, osobní setkání se zatím nepodařilo.

Nikoho neobtěžuje

Podle mluvčího českobudějovických strážníků Davida Štýfala městská policie zná totožnost záhadného muže. „Naši strážníci ho kontrolovali, víme, že se pohybuje městem, ale nejsou na něj žádné stížnosti z řad veřejnosti, že by žebral nebo dělal nepořádek,“ popsal s tím, že nedělá problémy.

S křížem vychází v podvečer. Lidé ho viděli na Lannově třídě i Senovážném náměstí. „Nikoho neobtěžuje, pouze klidně prochází, a tak není důvod ho v této souvislosti kontrolovat,“ uvedl Štýfal.

Ježíš a kříž v náboženství

Nesení kříže je epizoda pašijí Ježíše Krista bezprostředně předcházející jeho ukřižování, při které je nesen Ježíšův kříž na místo popravy, Golgotu. Západní křesťanská tradice zdůrazňovala nesení kříže samotným Ježíšem, které mělo symbolický význam hodný následování, každý si nese svůj kříž.

Bydlel v parku Stromovka

Jak informovala čtenářka, která si přála zůstat v anonymitě, má jít o řezbáře a bezdomovce Honzu. „Na ulici se dostal kvůli dluhům, dříve bydlel na kraji Stromovky v lesíku u toalet,“ sdělila. Podle jejích slov mu strážníci zabavili všechny darované věci a z provizorního obydlí nezbylo nic. „Loni ho vyhodili a zabavili teplou bundu, zimní boty i stan, které mu naši přátele poskytli,“ dodala. Od té doby chodí v jutovém pytli. „Divím se, že přežil zimu, je to slušný, laskavý člověk. Nikdy nikomu neublížil a byl hodný také na děti,“ vysvětlila.

To, že by ho strážníci vyhodili a sebrali mu majetek mluvčí Městské policie České Budějovice popírá. „Neexistuje, abychom někomu něco zabavovali. Mohlo se stát v případě nepořádku, že toto místo někdo oznámil na magistrát jako černou skládku a město si prostřednictvím technických služeb zajistilo úklid. Strážníci mohli například asistovat pracovníkům, aby nedošlo k napadení,“ vysvětlil David Štýfal.

V azylovém domě ho neznají

Podle vedoucí Domu sv. Pavla Petry Vohlídalové jejich služby tento člověk nevyužívá. „Neznají ho ani pracovníci z terénního programu. K nám do azylového domu nechodí,“ sdělila Petra Vohlídalová.

Na sociální síti se po zveřejnění příspěvku rozvířila diskuse, těžko odhadovat, která tvrzení se zakládají na pravdě. Kříž onoho muže měl být podle jednoho komentujícího skryt u pošty na Senovážném náměstí, ve středu odpoledne po něm však nebylo ani památky.

Může být lehce agresivní

Další komentáře hovoří o tom, že v Budějovicích navštívil i obchodní dům Kaufland. V té době však nosil ještě sukovici. „Hlavně se ho na ten kříž neptejte a nefoťte si ho. K nám do Kauflu přišel jako Mojžíš, a odešel bez hole a žebračky, protože to po nás hodil,“ varoval čtenář Michal s tím, že rozhovor s tímto pánem nebude možný. „Ještě nedávno chodil s drakem na rameni a s mečem za opaskem. Moc nemluví, ale když ano, tak je to jak z jiného světa,“ shodli se další dva komentující.

Neúspěšné pátrání

Ani provozovatelé stánků s rychlým občerstvením na zastávkách MHD Senovážného náměstí neměli o pohybu zvláštní postavy povědomí. „Viděl jsem fotografii na facebooku, ale osobně jsem ho nepotkal,“ řekl jeden z nich. Druhý po dotazu a spatření snímku podotkl, že by to mohl být nějaký blázen. „Neviděl jsem ho a nevím, na co tím upozorňuje. Myslím, že by to mohl narušený člověk,“ přemýšlel nahlas.

V neděli 25. dubna po půl sedmé večer byl novodobý Ježíš zachycen na fotografii v Suchém Vrbném. „Potkal jsem ho u Trefy, prošel přes parkoviště, řekl si o almužnu a pokračoval dál přes lávku,“ popsal Tomáš Miklík jeho pohyb v lokalitě.

