Slavnosti po dva víkendy zcela ovládnou historické centrum města, a to, jak název napovídá, především zahrady a park. Organizátoři přitom mysleli především na místní, takže se máte na co těšit. Zahradní slavnosti vypuknou už v pátek, sobota pak bude náležet hlavnímu programu.

„Slavnosti pětilisté růže se v budoucnu zase vrátí,“ ujistil za organizátory Jan Vozábal, ředitel Městského divadla Český Krumlov. „Letošní novinkou jsou aktivity v Městském parku, kde v pohodovém prostředí vytvoříme scénu zejména pro rodiny s dětmi. Celý letní program Krumlova se bude odehrávat v hezkém venkovním prostředí.“

Zahradní slavnosti začnou v pátek od 10 hodin řemeslným trhem na náměstí, který v pátek a sobotu potrvá do 20 hodin, v neděli skončí v 16 hodin. V pátek od 19 hodin v klášterní zahradě pokřtí své nové CD Padly vody krumlovská kapela Lakomá Barka. Místenky si můžete rezervovat.

A od 14 hodin přijde podívaná, jaká v Českém Krumlově ještě nebyla. Divákům se představí sedm nejlepších slacklinerů ze všech koutů Čech, kteří se pokusí o přechod dvou nejdelších lajn v Čechách o délce 170 a 232 metrů nad střechami domů v centru města. V sobotu jejich počínání můžete vidět od 10 do 21 hodin, přičemž si můžete pohyb po lajnách i vyzkoušet na workshopech Slackline v Pivovarské zahradě od 10 do 13 hodin, od 15 do 18 hodin a od 19 do 21 hodin. Okamžiky napětí pak návštěvníky čekají při exhibici v Pivovarské zahradě v 11, 16 a 20 hodin. Při této show budete tajit dech při smršti salt, otoček a jiných kombinacích na trickline.

Sobotní program se bude odehrávat i v klášterech a klášterní zahradě. Zde bude zaměřen na historická umění, ale Festival vína připravil rovněž degustaci vín a dobroty nabídne klášterní pekárna. Hudební scénu najdete v Jelení zahradě, kde vás pobaví oblíbené i začínající kapely z Č. Krumlova a okolí od 13 do 22 hodin. Regionální muzeum bude díky muzejní noci otevřené až do 23 hodin a v neděli se můžete podívat do bývalých kasáren ve Vyšným, kde se dozvíte, co se s nimi dál bude dít.