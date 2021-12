Kaplická Jednota, která zdejší prodejnu provozovala více než dvacet let, ji musela uzavřít. Pochopitelně kvůli dopadu proticovidových opatření. Lidé už se proto o prodejnu báli na konci minulého roku, ale tehdy na základě dohody s městskou dceřinou společností Českokrumlovským rozvojovým fondem (ČKRF) vedení Jednoty provoz prodloužilo ještě o další rok. Prodloužení provozu si tehdy vyžádalo razantní omezení provozní doby. Ale ani to nepomohlo. Covid-19 rozvoj podnikání brzdil dál a tak došlo na nejhorší. K poslednímu listopadu prodejna ukončila provoz.

„Naděje na to, že tam znovu bude prodejna potravin fungovat, je velká,“ ujistil včera jednatel ČKRF Miroslav Reitinger. „Přihlásilo se asi pět zájemců, zítra tomu budeme věnovat jednání jednatelů. A uvidíme, jestli se to posune rovnou do pondělního jednání rady města, nebo to necháme až po Novém roce. Je velká pravděpodobnost, že tam tu prodejnu dokážeme vrátit a udržet.“

Zájem města zachovat v přízemních prostorách domu na Latráně prodejnu potravin je jednoznačný. „My jsme je nabídli k pronájmu pouze za účelem provozování prodejny potravin nebo tzv. smíšeného zboží s určitým podílem například drogerie, domácích potřeb. Podíl potravinového sortimentu ale musí být více než šedesátiprocentní,“ zdůraznil Miroslav Reitinger