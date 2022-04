Jarní a velikonoční výstavu ve Větřní tradičně uspořádali členové Klubu seniorů ve Větřní. Ve výstavu plnou milých velikonočních ozdob, výrobků, a hraček pro radost se na pár dní proměnila síň městského úřadu.

Jarní a velikonoční výstavu připravil Klub seniorů ve Větřní. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Zájemci si tam mohli prohlédnout a vybrat výrobky v úterý a ve středu. Jsou to vlastnoruční výrobky šikovných obyvatel Větřní a z okolí. Do výstavy svými výrobky přispěly i ženy z Ukrajiny. Ještě ve středu 6.4. můžete výstavu navštívit od 10 do 16 hodin.