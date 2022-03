Dočasná docházka do budoucí školy umožňuje žákům, ale i rodičům setkat se nejen se svými spolužáky, ale především se svou novou třídní učitelkou. Tou se pro 17 předškoláků v Základní škole Frymburk od září stane Mgr. Markéta Moravcová.

Pro děti si na setkání Nanečisto připravila několik zajímavých úkolů. V papírovém sáčku na každého z nich čekal ukrytý předmět, přičemž jej děti měly otevřít hromadně. Pro některé z dětí to byl obzvláště těžký úkol − nenahlédnout předčasně. Překvapení čitelné z dětských tvářiček bylo zřejmé. Chvilku na to už svíraly krátký zlatý provázek v drobných ručičkách, přičemž měly hovořit o tom, co provázek pro ně představuje.

Českobudějovické centrum odbavuje válečné uprchlíky plynule a bez front

Zazněly tipy jako: zlatá nit, provázek z vánoční ozdoby, či kreativnější návrhy jako vlas zlatovlásky. Zcela překvapivě zde zaznělo, že se jedná o kus elektrického drátu. „Samozřejmě vypnutého,“ dodal malý téměř šestiletý Pavel Sojka ze Světlíka.

Jedním z dalších úkolů bylo za pomoci rodičů napsat jejich tajná přání na druhou stranu obrázku zlaté rybky. Hmotnými přáními se to jen hemžilo. Děti si přály třeba robota Transformers, oblek superhrdiny, živá zvířata či koloběžku nebo hodně sladkostí. Krásné přání vyslovila šestiletá Lucinka Vávrová. Té je prostředí Základní školy ve Frymburku známé, protože docházkou naváže z mateřské školy na školu základní. Když z jejích úst zaznělo: „Přála bych si, aby rodina byla pohromadě," dojala svým přáním nejednoho z přítomných rodičů.

Projekt Nanečisto odstartuje například i v Základní škole Plešivec, kde probíhá již několikátým rokem za sebou.

Lada Sojková