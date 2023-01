„Obec s klubem už chtějí zřejmě zahájit lyžařský výcvik pro školáky, ale dneska sněhová vrstva kvůli teplotě nad nulou povolila. Lepší by bylo, aby na to ještě napadal sníh,“ mínil v úterý zkušený brložský vlekař Jiří Tancer. Na stránkách Ski klubu Rohy už je oznámení, že od soboty chystají spuštění provozu. Ještě se ukáže, jestli to bude možné, v každém případě, jak to půjde, lyžovačka v Brloze vypukne. Že je situace nejistá, potvrdil i starosta Brloha Tomáš Jungwirth. „Snažíme se rychle a řádně zprovoznit potřebnou techniku, ale tím, že tři roky stála, to není jednoduché. Rolba ještě potřebuje vyladit, takže svah není upraven tak, jak by měl být. Ve středu ale na svah pustíme školáky na zkušební jízdy a uvidíme, jestli o víkendu zahájíme provoz i pro veřejnost.“

Na zimní hry na Lipno míří handicapovaná mládež ze čtyř zemí

Také klub Atletiko Frymburk se pustil do přípravy běžkařských tras na frymburských loukách. „Trať v délce 17 kilometrů zatím upravujeme pouze křídlem bez stopořezu,“ hlásí tvůrci trasy. „Aby byl umačkán podklad pro další sněžení. Další úpravu plánujeme po avizovaném pátečním sněžení buď v noci na sobotu nebo na sobotní ráno.“ Tratě jsou sjízdné, ale jejich tvůrci doporučují horší běžky, takzvané kameňačky, protože místy ze stop vykukuje tráva či krtinec. Horní louky nad Svatoninou Lhotou jsou v lepším stavu, na nich leží víc sněhu.

Hlavní nástupní místo je na louce za fotbalovým hřištěm. Oblíbený dětský okruh na fotbalovém hřišti letos nebude, členové klubu proto udělali pro nejmenší třísetmetrový okruh na rovinaté louce za hřištěm.

Ubytovna na hradě Rožmberk utichla. Ukrajinské matky s dětmi jsou pryč

Stopy v lesním okruhu okolo Alpské vyhlídky mezi Frymburkem a Kramolínem nejsou upravovány, protože v lokalitě se odehrává těžba a svoz dřeva.

Základ budoucích tras připravují rovněž v lyžařském běžkařském areálu na Dobíku v Pasečné. Trasy jsou utažené, ale bez povrchové úpravy stop, na to je třeba více sněhu. Zázemí pro lyžaře v nástupním místě u penzionu Dobík je včetně restaurace otevřené denně od 11 hodin.