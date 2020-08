Záludnosti řeky

Teď je konečně to pravé léto, které vábí k vodě ve všech jejích podobách. A je to bájo, pustit se na pohodovou plavbu po řece. Však je teď na Vltavě náramný provoz. Někteří z vodáků putování po řece pojímají stylově v jednotném odění, na řece plují posádky s třírohými pirátskými klobouky, posádky v pruhovaných či jednobarevných tričkách s nápisy, a to na všelijakých kocábkách, které někdy následují nafukovací ryby či jiní maskoti.

Zuzana Kyselová - váš člověk v Deníku. | Foto: Deník / Redakce