Budova Mincovny na druhém nádvoří krumlovského zámku veřejnosti dlouho skrývala své interiéry. V dávné minulosti v ní ale bývalo živo. Je to čtyřpodlažní budova v barokním slohu, která získala svůj současný vzhled přestavbou po požáru v roce 1728. Obývala ji Schwarzenberská garda, po roce 1731 zabíral celé horní patro byt lovčího, zatímco kancelář měl v přízemí. Později byly v patře kanceláře a byty, v přízemí úřadovny soudu a lovčí úřad. Dvoupodlažní suterén se využíval do 90. let 20. století jako archiv. Nyní velkou část interiérů v přízemí zaujímají pokladny a návštěvnické centrum.

„Je to pátá největší obnova budovy v areálu zámku Český Krumlov,“ vyzdvihl kastelán českokrumlovského hradu a zámku Pavel Slavko. „To znamená po Studijním centru, hradním muzeu, Renesančním domě a Bellárii, která prochází rekonstrukcí právě teď. Pro dnešní generaci je obrovským přínosem, že je více než 25 let prázdná budova po problémech stavebních i statických konečně v úžasném stavu. Mincovna je obnovena v duchu 18. a 19. století. Její přízemí má sloužit veřejnosti jako centrální pokladny, zázemí a podobně, patro je věnováno galerii. Ta bude parametry svého klimatizačního, bezpečnostního až po závěsné zařízení na mezinárodní úrovni.“

Historické schodiště s dřevěnými, mnoha generacemi sešlapanými, schody návštěvníky zavede do patra, kde se před nimi otevře řada prostorných místností s nádherně barevně dekorovanými zdmi. Krása nástěnné výmalby a prkenných i kazetových podlah naplno vyniká zejména nyní, dokud místnosti nejsou vybavené žádným mobiliářem. Další ozdobu tvoří pouze vysoká dobová kachlová kamna. „Kamna jsou původní,“ ujistil Pavel Slavko. „Některá kamna jsou dokonce fragmenty kamen z Hluboké, protože při různých pohybech a úpravách mezi Hlubokou a Krumlovem se na přelomu 19. a 20. století převážely artefakty tam i zpět. Tak jsme tyto věci využili. Kamna byla totiž zničena a vyhozena. My naštěstí všechno skladujeme, do dnes máme přes 60 kubických beden fragmentů kachlových kamen ze stovek místností zámku Český Krumlov. V 70. letech byla kamna nahrazována akumulačkami. Po padesáti letech my naopak likvidujeme akumulačky, a vracíme zpět kachlová kamna.“

Jak název napovídá, budova zřejmě měla původně sloužit ražbě mincí. Skutečně byla v době svého vzniku podle záměru Eggenberků pro ražbu mincí připravena. „Mincovna byla od počátku budována jako trezorová místnost výroby mincí,“ řekl kastelán. „Mince se tu však nikdy nerazily. Výrobu nakonec převedli do Vídně. Ovšem krumlovský zámek vlastní od té doby kompletní unikátní sbírku razicích strojů.“

„Návštěvník s překvapením zjistí, že výtvarná kvalita prostor na přelomu 18. a 19. století, jejich konstrukce i dispozice byly noblesní,“ ukazoval místnosti budoucí galerie Pavel Slavko. „Velký objem prací zaujímaly obnova a restaurování maleb. Každá místnost má svou charakteristickou výmalbu, jedná se především o dvou až třívrstvé šablonové výmalby. Jsou obnoveny v nejvyšší kvalitě. To dílo je úžasné.“ Kastelán upozornil ještě na jednu výjimečnost. „Návštěvník také ocení pohled z oken Mincovny na město. Jižní strana nabízí objevné pohledy, které návštěvník nemá možnost odjinud spatřit. Během výstav budou sice okna zatemněná, ale my budeme Mincovnu využívat jako víceúčelový prostor, tedy například i pro semináře, možná konference.“

Sezónní výstava o zábavách na aristokratických dvorech kromě galerie obsáhne i druhé zámecké nádvoří. Rozmanité hry si tam budou moci vyzkoušet návštěvníci s dětmi. Zařízení pro zhruba osm až deset zastavení se již projektují a vyrábějí.