O rozlehlý park pečují stabilně dva zahradníci, kterým s údržbou areálu pomáhá ještě dvojice zaměstnanců zámku. "V parku momentálně kvetou rododendrony, azalky a nakvétají velkoplodé šípkové růže. Některé keře v parku jsou staré i desítky let. Například rododendrony pouze přihnojujeme, abychom jim udrželi kyselou půdu a dostatek živin. Občas je také zastřiháváme," shrnul zahradník Jan Kopřiva s tím, že zámecký park má díky své poloze pod hrází rybníka vláhy dostatek a rostliny se tak nemusí zalévat.

Celý areál parku zdobí krátce střižený zelený trávník. Sekačky ho kosí téměř nepřetržitě. "Předminulý týden probíhalo hnojení trávníků, což sebou nese i to, že tráva najednou chytne nový život a musíme ji prakticky každý týden sekat. Udržovaný trávník musí být i z důvodu například akcí základních škol nebo svateb," vysvětlil kastelán Vít Pávek a dodal, že v nízkém trávníku se zároveň tolik nemnoží komáři.

Vstup na trávník je sice zakázaný, pokud se ale návštěvníci chovají rozumně, správci zámku s tím problém nemají. "Pokud si někdo vezme deku, lehne si na trávu a užívá si krásné prostředí parku a květenu, tak nám to samozřejmě nevadí. Problémem jsou ale studenti, kteří jsou na zámku ubytovaní a zkracují si cestu přes trávníky," podotkl kastelán Vít Pávek. Občas se objeví i nezodpovědný pejskař, který po svém mazlíčkovi neuklidí. Psi by do parku měli chodit hlavně na vodítku.

Návštěvníci zámeckého parku musí dodržovat i další pravidla. Platí například zákaz jezdit přes areál na kole. "Děsím se chvíle, kdy naplno rozjetý cyklista vjede z nádvoří do zámeckého parku, kde se budou rekreovat maminky s dětmi a on některé z nich srazí," řekl kastelán s tím, že cyklisté navíc ničí svojí jízdou povrch cest.

Problémem nejednoho zámeckého parku jsou také vandalové. V Třeboni tomu není jinak. "Jsou tady klasičtí trhači růží, kteří kdyby za mnou přišli a řekli, tak jim tu růži ustřihnu. Ale oni radši jdou a zlomí ji. Stejně květinu nakonec neutrhnou, protože má pevná vlákna," posteskl si zahradník. Lidé prý také neváhají přelézt tisové ploty, aby se mohli vyfotit v květinovém záhoně na sociální sítě.

Brány zámeckého parku jsou v květnu otevřené od 7 do 20 hodin. V červnu a červenci pak zůstane areál přístupný do 21 hodiny. "I letos k nám do zámeckého parku v červenci zavítá kinematograf bratří Čadíků, takže bude možné si lehnout na trávu a užít si české filmy pod hvězdnou oblohou," nalákal kastelán Pávek. Žádné velké koncerty letos v areálu neproběhnou, na velkém nádvoří ale během léta vystoupí například Aneta Langerová nebo Marian Vojtko.