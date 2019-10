Několik desítek malých dětí třímajících v ruce sáček s piškoty minulý týden postávalo na druhém nádvoří českokrumlovského zámku. Čekal je totiž v doprovodu rodičů sestup za obyvateli medvědího příkopu. Pochopitelně za doprovodu medvědáře Jana Míši Černého.

Děti s rodiči navštívili medvědáře a zámecké medvědy. | Foto: Pavel Sojka

Za uspořádáním akce stojí pokračující tradice návštěv členů Mateřského centra Míša v medvědím příkopu z předchozích let. Za posledními třemi návštěvami pak Lenka Lapšanská. Ta si spolupráci s medvědářem velmi pochvaluje: „Jsme moc rádi, že jsme měli možnost navštívit nové přírůstky i pana medvědáře, protože to, co pro medvědy dělá, je obdivuhodné.“ Druhým dechem nadšeně dodává: „Navíc pan Černý dokáže výklad o medvědech proložit vtipnými vsuvkami a historkami, takže se při návštěvě nenudí ani rodiče.“