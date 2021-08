Zámek postavený koncem 19. století už od poloviny devadesátých let minulého století hledal své nové využití. Když jej rodině Scholleových zabavili komunisté, užívala zámek armáda. Syn majitelů však zámek získal v restituci zpět. Přestože od svých čtyř let vyrůstal v Brazílii, přesídlil zpátky do České republiky, nové využití pro zámek se mu však nalézt nepodařilo. Projekt na centrum pro seniory bohužel nevyšel.

Zámek však utrpěl během čtyřiceti let užívání armádou značnou újmu. Jeho majitel neměl na celkovou rekonstrukci dostatek peněz, a proto se jej nakonec rozhodl prodat. Zámek s anglickým parkem, hospodářskými budovami či rybníkem se tak v roce 2017 objevil v nabídce jedné z realitních kanceláří. Ta jej nabízela za 50 milionů.

Nedávno se zámek podařilo prodat, koupil ho za blíže neurčenou částku podnikatel Ivan Svítek, který má za sebou pestrou manažerskou kariéru. Po absolvování ekonomiky a politologie v Kalifornii byl v letech 1991-92 poradcem tehdejšího československého ministra financí Václava Klause. Pak prošel manažerskými posty v Citibank, Pepsi-Cola International, řídil také GE Money Bank v Brazílii a Home Credit v Rusku. Zeptali jsme se ho, co ho k nákupu zámku vedlo a jaké s ním má další plány.

Co vás vedlo k nákupu jistebnického zámku a čím vás právě tento objekt zaujal?

Nehledejte v tom nic racionálního. Jako většina Čechů jsem viděl stovky zámků a hradů, ale nikdy jsem nesnil, že bych chtěl být zámeckým pánem. Mým ideálem je domek, kde mám vše, co potřebuji. Zámek mne zaujal nádherným parkem. I když je vše zpustlé, plné náletových dřevin, tak při pozorném pohledu vidíte původní záměr tvůrců, který je impozantní. A uprostřed té nádhery je zámek s krásnou věží. Zámek, který není přestavěným hradem, ale již poměrně moderní stavbou. Oslovila mne ta souhra parku, architektury a okolní krajiny. Ne nadarmo se mu říká Malá Hluboká. Pracoval jsem hodně ve světě a táhlo mne to do Čech. V době pandemie, kdy se necestovalo a každý byl hodně doma, jsem více přemýšlel o životě. Za pár let se budu chtít více usadit, tak jsem rozhodl pro Jistebnici. Pro záchranu kusu historie.

Plánujete také koupi druhé poloviny anglické zahrady? Chápu-li dobře, máte na ni předkupní právo…

Ano. Chtěl bych zachránit vše jako původní celek.

Probíhají nyní v zámku nějaké stavební úpravy, a případně jaké? V jakém stavu se vlastně zámek při koupi nacházel, po těch několika desítkách let užívání armádou?

Vše je dnes v zoufalém stavu. Armáda se k areálu pochopitelně nechovala jako k historickému dědictví a po jejím odchodu se věci ještě zhoršily a areál chátral. Byla třeba rozkradena střecha a došlo k dalším nevrtaným škodám. Děláme nyní jen nejnutnější záchranné práce, abychom zastavili chátrání.

Jaké jsou vaše další plány a záměry s celým areálem?

Vidím to dnes jako projekt na deset let, ale možná jsem optimista. Chtěl bych obnovit park i s vodními prvky, které byly napojeny na dva původní rybníky. To neznamená vrátit vše úplně do původního stavu, ale většinu věcí bych rád restauroval, a něco udělal nově. Zámek s parkem by měl dostat šanci na nový začátek. O využití mám zatím jen rámcovou představu. Areál by měl nabízet ubytování a gastronomii, ale žádnou masovou turistiku. Vše se teprve ukáže. Chci o tom více přemýšlet a trochu se podívat do historie. V zimě budeme teprve hledat architekta, tak se to bude upřesňovat postupně. Můj děda byl velký včelař, tak bych tu rád založil i včelnici.

A co lidé v Jistebnici, jak vás přijali?

Rád bych se postupně zapojil do života Jistebnice, spolupracoval s vedením města, hasiči a spolky. Zatím jsem se potkal jen s pár lidmi, ale všichni byli báječní. Koncem září chystám na zámku den otevřených dveří, tak věřím, že se seznámím s dalšími.