V září bylo obyvatelům v regionu díky vysoké zaměstnanosti ještě celkem hej. Na konci září totiž míra nezaměstnanosti klesla ze srpnových 4,2 na 3,9 procenta. Počet uchazečů se snížil zhruba o stovku. V současnosti tedy českokrumlovský úřad práce eviduje 1679 uchazečů o práci. Mezi nimi je 848 žen, 88 absolventů a mladistvých a 222 lidí se zdravotním handicapem.

Kde lidem kvůli nedostatku práce není veselo, je Pohorská Ves. Nezaměstnanost v obci ve výši 16,3 procenta ční vysoko nad celým regionem. V Pohorské Vsi je ze 160 lidí v produkčním věku 28 bez práce. Vyšší nezaměstnanost má i Větřní.

Město Větřní má 6,9 procenta, tedy druhou nejvyšší nezaměstnanost v okrese. Těsně za ním jsou Hořice na Šumavě s 6,7 procenta.

Protikoronavirová opatření nezaměstnanost v regionu zřejmě zvednou. Jako první dopadla omezení například na restaurace.

„Lidi zaměstnávám na dohodu o pracovní činnosti, takže teď jsou doma,“ sdělil například provozovatel od včerejška uzavřené restaurace a kavárny Pod Věží v Kaplici Kamil Vonc. „Pochopitelně jsou naštvaní a bez peněz.“ Včera Kamil Vonc poprvé otevřel výdajové okénko. „Nečekám ale, že by se sem lidé hrnuli. Tomu navíc nepřispívá ani současné sychravé počasí. Letos jsem měl v Kaplici pořádat pět různých akcí, a nekonala se ani jedna.“ Kamil Vonc míní, že díky úsporám nějakou dobu ještě vydrží.

„Zaměstnance si zatím nechávám,“ říká Marek Špát z krumlovské restaurace Plevno. „Tušil jsem to, že nás zase zavřou. Své pracovníky tu musím nějak protočit, uvidíme, jestli to zavření bude vláda nějak kompenzovat. Na obědy jsem otevřel výdajové okénko a přemýšlím, že bych dával i točené pivo do PETek. Teď se mluví o třech týdnech zavření provozu, ale nikde není psáno, že se to neprodlouží. Vláda snad bude některé ztráty kompenzovat, ale je špatné, když musím už jednou vydělané peníze, úspory, vracet zase zpátky do běhu provozu. Taky už bych si chtěl koupit i něco pro sebe.“

Statistiky nezaměstnanosti ale hovoří o tom, že jiné práce je v regionu dost a dost. Na konci srpna firmy v regionu nabízely 4087 volných pracovních míst, v září jich bylo 3917. Například v Kaplici sáhnout podniky po zájemcích všemi deseti.

Nezaměstnanost ve městech Českokrumlovska k 30:9. 2020



Český Krumlov 382 4,4 698

Kaplice 161 3,1 754

Velešín 95 3,2 82

Vyšší Brod 80 4,2 428

Horní Planá 75 5,1 45

Rožmberk nad Vltavou 16 5,5 26

Větřní 187 6,9 8