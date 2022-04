Zápis do 1. třídy hlásala v úterý a ve středu cedule nad dveřmi do učebny mateřské školy v přízemí bývalé zlatokorunské školy, která je v současnosti také sídlem obecního úřadu. Děti s rodiči tam vítala nová ředitelka, která před nedávnem zvítězila v konkurzním řízení. Obec s pedagogy i rodiči očekávali zápis do první třídy s napětím. Jeho výsledek rozhodne, jestli Zlatá Koruna základní školu opravdu obnoví.

Zápisem jako poslední prošla Františka Zemanová z Rájova doprovázená maminkou Kateřinou. Právě od paní ředitelky dostala za absolvování zápisu tašku s dárky, převážně s psacími a kreslicími potřebami. „Moc se nám tu líbí a také myšlenka, že by se škola zase obnovila,“ přivítala tuto možnost Kateřina Zemanová. „Máme ještě druhou dceru ve zlatokorunské školce, která za rok půjde také do školy. Propojení školky a školy by pro nás bylo moc příjemné řešení.“ Na zápis se těšily, i když musela dcerka bojovat s nemocí, aby mohly přijít.

„Dnes přišlo hodně nemocných dětí,“ přitakala ředitelka Kateřina Sládková. „Mezi dětmi řádí nějaká viróza.“ Kateřina Sládková zná řadu zlatokorunských dětí z českokrumlovské Základní školy Za Nádražím, kde je učila. I proto ji znovuobnovení zlatokorunské školy lákalo. „Těším se, že tu školu budu znovu budovat a že si k sobě vyberu pedagogický tým,“ uvedla Kateřina Sládková. „Již spolupracuji s týmem školkovým. Zdejší děti jsou hodně šikovné. Přiberu si k sobě ještě dva pedagogy – učitelku a vychovatelku. Školu zahájíme s jednou třídou, čili s prvňáčky. A pak se budou ročníky postupně rozrůstat.“

Podle průběhu zápisu to totiž vypadá, že je vznik školy na dobré cestě. „K zápisu přišlo dost dětí, takže máme našlápnuto hodně dobře,“ potvrdila Kateřina Sládková. „Dostavilo se třináct dětí, ale ještě ne všichni rodiče jsou stoprocentně rozhodnuti, že jejich děti půjdou sem, protože mají třeba sourozence v jiných školách. Rodiče to ale láká, tak se přišli podívat. Přišlo hodně dětí z místní školky, ale i děti odjinud.“

Shodou okolností se i dřívější ředitel školy jmenoval Antonín Sládek. „To je tchán,“ sdělila s úsměvem ředitelka. „Jeho žena tu také učila, můj manžel se sestrou sem chodili do školy. Ale vztah ke Koruně mám především přes zlatokorunské děti, které jsem učila.“ Se založením školy ji čeká ještě spousta, především administrativní, práce.

Na zařizování učeben v patře budovy ale dojde, až se odtud vystěhuje obecní úřad do zrekonstruovaných prostor v domě kultury. „Obecní úřad z budovy vystěhujeme do letních prázdnin,“ sdělil starosta Zlaté Koruny Milan Štindl. „Musíme to logisticky připravit. Přestavba prostor v kulturáku už je dokončena a nyní doplňujeme drobnější zařízení, počítače, sítě a podobně. Ohledně přípravy školy všechno jede. Dětí bychom potřebovali ideálně deset, maximálně patnáct.“

K zápisu se podíval také jeden chlapeček z Ukrajiny. „Zápisy ukrajinských dětí se ale mají uskutečnit až v červnu,“ podotkla ředitelka.

„Na školu se samozřejmě těšíme,“ dodal starosta. „Pro obec je velmi důležitá. V 98. roce zdejší škola bohužel skončila a od té doby nám děti dojíždí do šesti až osmi škol, takže se ve vsi ani pomalu nepotkají.“