Tato unikátní výstava, kde se dozvíte o obyvatelích vyšebrodského kláštera a cisterciáckém řádu první poslední, byla sice otevřena již na podzim, ale zatím si moc výstavních dní neužila.

„Její otevření bylo naplánováno na minulou sezonu, ale přece jenom s tím bylo tolik práce, že jsme ji místo na začátku sezony otevřeli až na konci. Takže hlavní sezona výstavy začíná letos,“ vysvětlila kurátorka Anežka Holasová. „Je to stálá výstava. Vznikla proto, aby návštěvníci kláštera měli možnost rozšířit si informace.“ Prohlídka kláštera je totiž časově omezená, návštěvníci se při ní dozvědí mnoho zajímavostí, ale zdaleka ne všechno. „A také všechno neuvidí. Čili další prostory spatří na fotografiích a mohou se tu zahloubat do dalších sdělení.“

Anežka Holasová dodává: „Pobyt ve výstavních prostorách je časově neomezený, návštěvníci tu mají klid a navíc nemusí platit vstupné, pan převor si přál, aby výstava byla zadarmo.“

Výstavu obohacuje video, které dokumentuje život v klášteře, v místech, kam se kromě mnichů veřejnost nedostane. „Dokument ukazuje návštěvníkům, že vyšebrodský klášter není jenom muzeum a sbírková instituce. Což je unikátní, protože vyšebrodský klášter je jediný žijící cisterciácký mužský klášter u nás.“

„A je unikátní i v tom, že veřejnost do klášterního areálu může,“ připomněla spoluautorka výstavy Lucie Ó Súilleabháin Špalková. „Návštěvníci se tak mohou dostat i trochu do jádra středověkého kláštera. Jinak by byl klášter zcela uzavřen.“

První sál je věnován vzniku cisterciáckého řádu, jeho prapočátky se dají dohledat už v 11. století. V té době mnoho benediktinských klášterů začíná oplývat přepychem a bohatstvím, proto se objevují reformátoři, kteří volají po návratu k původním křesťanským ideálům. To znamená žít skromně v chudobě a obracet sek Bohu.

Menší sál je o spiritualitě cisterciáků a jejich činnosti. Hlavní zásada a princip cisterciáků zní Modli se a pracuj. Práci chápou jako spolupráci s Bohem na smíření a modlitbou vtahují do jeho přítomnosti celé lidstvo.

Další místnost náleží Mariánské úctě, kde děti najdou magnetické puzzle a omalovánky na téma Mariánské úcty.

Poslední místnost je vyčleněna historii vyšebrodského opatství. Klášter založil v roce 1259 Petr Vok z Rožmberka. Vybavil ho nemalým majetkem a především lesy, které se táhly až do Rakouska. Zde návštěvníci mimo jiné spatří na fotografiích prostoru, kterou jinak nespatří. Kapitulní síň, která je významná nejenom z hlediska svého stáří, ale je také nesmírně cenná architektonicky a umělecky.