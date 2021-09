Po úspěšném vyproštění figuranta si lidé mohli potěžkat téměř dvacetikilové vyprošťovací nástroje, prohlédnout techniku jednotky i celé její zázemí ve zbrojnici. "Jsme rádi, že na den otevřených dveří dorazilo nejen plno místních, pro které to celé bylo hlavně určeno, ale také členové z jiných jednotek," dodal Petr Skřivánek.

"Proto jsme využili jedné z posledních šancí a uskutečnili předposlední trénink soutěžního družstva veřejně, před zraky návštěvníků dne otevřených dveří," vysvětlil velešínský hasič Petr Skřivánek "Více lidí, větší okolní hluk, jiné prostředí než na tréninkové ploše, to vše zvyšuje nervozitu týmu, který s ní musí umět pracovat. Zároveň Michael Gabriška dění komentoval, což diváky ještě více vtáhlo do děje."

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.