Český Krumlov - Zůstane, nebo nezůstane otáčivé hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě?

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově. | Foto: DENÍK/Archiv

Podle průzkumů by bylo odstranění točny vnímáno obyvateli Českého Krumlova velice negativně. Nemálo z nich vnímá i postoje politiků jako vyhýbavé nebo nečitelné. Podobně je tomu i v souvislosti se zavedenými poplatky ze vstupného, které ve značné míře postihlo právě jen tržby Jihočeského divadla.

„Já si myslím, že to všechno je jen taková pomalá smrt otáčivého hlediště, “ uvedl například českokrumlovský občan Miroslav Černý. Ten svého času inicioval i vznik Sdružení za zachování otáčivého hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě. „Odpůrci točny posledních několik let asi hrají na to, že ti, co se o ni nějakým způsobem berou, budou postupem doby tak znechuceni těmi všemi tahanicemi, že boj vzdají a celé to zajde na úbytě,“ dodal Černý.

Ale kdo by se měl za otáčivé hlediště doopravdy bít? Ministerstvo kultury, magistrát Českých Budějovic, Jihočeské divadlo? Jeho ředitel Jiří Šesták míní, že tím prvním, kdo musí nyní zareagovat, je právě ministerstvo kultury.

„Závazky, které vyplývají z dopisu bývalé ministryně kultury Třeštíkové, jsou především pro Český Krumlov, který by mělo mít určené náhradní pozemky, nebo pro ministerstvo kultury, které začne jednat s UNESCO, a říci buď, chceme točnu jako součást památkové rezervace, nebo řekne ne, bude se to bourat. Pak také ale musí říci, kdo na to dá peníze,“ uvedl Šesták.

Už samotné bourání takové konstrukce není levné. Podobné otázky vyplynou v souvislosti s výběrovým řízením na zhotovení jiné točny. Nikdo zatím neřekl, kdo tyto částky zaplatí.

Podle Miroslava Černého je i vznik otáčivého hlediště mimo zámeckou zahradu z ekonomického hlediska takřka nemožný. „Už před třemi roky jsem viděl studii a předběžný rozpočet na vznik nového divadla za zámeckou zahradou. To obnášelo finanční náklady kolem dvou set milionů korun. Kdo by to dnes zaplatil?“

Točna ano, či ne?

Politici, ale i úředníci, kteří mají s otáčivým hledištěm co do činění, se velmi často dovolávají dopisu bývalé ministryně kultury Heleny Třeštíkové výboru UNESCO a závazků z něj vyplývajících. Jenomže jaké jsou to vlastně závazky?

Českokrumlovský deník kopii dopisu získal. V dopise stojí mimo jiné i harmonogram, v jakém by měl projekt přemístění a změn točny a souvisejících prostor zámecké zahrady postupovat:

- Do 31. prosince 2010 má podle Třeštíkové skončit územně vyhledávací etapa ohledně umístění nové točny.

- Do 31. prosince 2011 by měla být vypsána architektonická soutěž řešení točny.

- Pak by měla nastoupit fáze vzniku projektové dokumentace, stavebních povolení, výběrových řízení na dodavatele stavby, včetně přípravy rekonstrukce letohrádku Bellarie tak, aby byl umožněn letní provoz přenosné repliky původní Brehmsovy točny z 50. let! Tato točna by byla stavěna zhruba pro šedesát lidí a etapa by měla trvat do poloviny roku 2013.

- Demontáž stávající točny je v dopise datována posledním prosincem roku 2015 a o rok později by měla být zpřístupněna veřejnosti Bellarie.

Politici se prý málo snaží

Jak je možné, ptá se nemálo lidí, že republika je zavázána tímto textem ministryně, která byla ve funkci pouhých šest týdnů? „Protože od té doby se žádný ministr ani nikdo jiný zásadně nesnažil o to, aby tomu bylo jinak,“ odpovídá na otázku ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták.

Za bývalého ministra kultury Václava Jehličky se s otáčivým hledištěm nepohnulo tam ani zpět, což je pro příznivce točny jen dobře.

Senátor Tomáš Jirsa má ale silnější argument: „Problém otáčivého hlediště není problémem UNESCO, ale problémem českých památkářů. UNESCO udělá jen to, co mu český výbor památkářů navrhne a pokud mu oni napíší, že otáčko musí být odstraněno, pak podle toho rozhodne,“ uvedl.

Otázkou zatím zůstává, jak se zachová současná vláda, přesněji ministerstvo kultury během chystaného zasedání výboru UNESCO v Seville.

Město Český Krumlov má podle svých politiků v této situaci také omezené možnosti. Pokud nechce točnu koupit do svého vlastnictví, může jí pouze najít jiný prostor.

Místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová uvedla, že město bere svůj závazek hlavně ve smyslu nalezení náhradního pozemku: „V současné době probíhá proces změny územního plánu a předpokládám, že v této souvislosti by jej zastupitelé měli dostat na stůl ke schválení na podzim letošního roku.“

Na případné snahy o zakoupení nejsou peníze. „Myslím, že tuto možnost už město propáslo a hlavně, nejsem si jista, zdali by byl vůbec prodejce,“ doplnila Zikmundová.

UNESCO zasedne za pár dní

V nadcházejících týdnech se chystá UNESCO mimo jiné projednávat zprávu o stavu památek v Českém Krumlově.

Ta se mimo jiné týkala také problematiky otáčivého hlediště. Poté, co na počátku roku zastupitelstvo Českého Krumlova smetlo zprávu ze stolu a odmítlo se pod ní podepsat, odmítá se zúčastnit i samotného projednávání.

„Jaká role tohoto člověka by tam v tuto chvíli byla? Bude tam delegace ministerstva kultury, kteří zprávu oficiálně předávali, oni jsou ti hlavní, kdo by ji měli obhájit,“ odpověděla místostarostka Jitka Zikmundová.