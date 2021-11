Vždy se tu pak za Petrem zastavil další známý Jihočech a jeho kamarád herec a producent Jiří Pomeje. Oba shodně tvrdili, že nejkrásnější město na světě je Český Krumlov.

Petr Muk zemřel v 45 letech v Praze, ale pohřben je v Českém Krumlově, kde se narodil. Letos na místo jeho odpočinku přibyl další člen rodiny. V únoru zemřel Petrův pětaosmdesátiletý otec Ladislav Muk. Odešel z tohoto světa jedenáct let po úmrtí svého syna, a to den před nedožitými narozeninami talentovaného zpěváka.

V zadní části hřbitova odpočívá také herec Josef Stárek, představitel doktora Káji Kroupy z Troškovy trilogie Slunce, seno… Josef Stárek byl vlastně neherec, k filmu se dostal naprostou náhodou.

Pracoval v nočním gay klubu "U Voka", kam se chodili bavit známí umělci, a odkud se znal i s kamarádskou Helenou Růžičkovou. Když jednou do klubu dorazil režisér Zdeněk Troška, Josef Stárek pochválil první díl Slunce, seno, jahody s tím, že kdyby tam hrál on, bylo by to určitě ještě o hodně lepší. Taková "drzost" se Zdeňku Troškovi zalíbila, a tak Josefovi v roce 1988 nabídnul roli doktora Káji ve druhém dílu - Slunce seno a pár facek.

Tím jeho herecká kariéra v podstatě skončila. Je o něm známo pouze to, že několik let prodával párky v Zoo v Praze, a v roce 1990 přišla znovu další nabídka od Zdeňka Trošky na třetí díl - Slunce, seno, erotika. Poslední jeho menší filmovou rolí byl hostínský v pohádce Princezna ze mlejna.

V roce 1998 zemřel ve 48 letech na infarkt.

Na krumlovském hřbitově můžete najít také hrob akademického sochaře Stanislava Zadražila. Narodil se 15.6. 1931 v Malešově na Kutnohorsku a zemřel 31.8. 2003 v Českém Krumlově. Byl to sochař a pedagog.

Studoval v letech 1947-1951 Hořickou sochařskou a kamenickou školu a 1951-1956 Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě (figurální plastika) u profesora Jozefa Kostky. Byl členem skupin Svaz československých výtvarných umělců a Český fond výtvarných umění (ČFVU). Působil od 1991 do 2003 v Českém Krumlově, kde vedl ateliér sochařské tvorby na Střední průmyslové škole sv. Anežky. Pracoval převážně v oboru monumentálního sochařství, často se inspiroval přírodou, pracoval obvykle ve variantách a námětových cyklech. Věnoval se také sochařskému portrétu a architektonicky vázané sochařské podobizně. Je autorem početné řady reliéfů s přírodní a civilistní tematikou a výtvarných sochařských řešení interiérů obřadních síní v jižních Čechách (Kájov, Rožmitál aj.). Vytvořil znak města Český Krumlov na Českobudějovické bráně.

Na krumlovském hřbitově našla místo svého spočinutí rovněž rodina Seidlova, známého krumlovského fotografa, díky němuž se zachovaly cenné historické snímky z Českého Krumlova a jeho obyvatel, stejně tak z okolí a Šumavy, kam často jezdil. A také dům rodiny Seidlovy s obdivuhodným ateliérem, který je dnes aktivním muzeem.