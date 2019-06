Vyšší Brod - Dům s pečovatelskou službou ve Vyšším Brodě zvenku nevypadá špatně. Jeho obyvatelé ale nejsou spokojeni. Podle mínění některých z nich se město o objekt nestará tak, jak by mělo.

Sedmým rokem bydlí v domě Jiřina Sípalová. „S pečovatelskou službou jsem spokojená,“ ujišťuje. „Ale ne s péčí o objekt. Ve střeše je díra, pod kterou jsou na chytání vody postaveny kýble. Nedávno jsem musela jeden vylít, jinak by přetekl. Ve sklepě je hrozná plíseň. Nabízeli mi novou kuchyňskou linku, ale ve zdi jsou praskliny, tak jsem ji odmítla, protože by ta zeď spadla,“ rozčiluje se. Jiřina Sípalová nepatří k těm, kdo by nepřidali ruku k dílu. Snažila se vylepšit v domově to, co bylo v jejích možnostech. Úředníkům nedává pokoj, neprovádějí v domě žádoucí změny tak rychle, jak by si představovala. „Deset let slibují, že opraví vchodové dveře, aby dovnitř nezatékala voda. My tady nejsme slepí a hluší,“ rozčiluje se.