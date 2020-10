"Město nyní dojednává možnost nasazení armádního odběrového týmu, který by zajistil testování," sdělila mluvčí města Petra Nestávalová. "Jakmile se toto vyřeší, KHS bude všechny dotčené co nejdříve kontaktovat s bližšími instrukcemi."

Mateřská školka bude uzavřena minimálně do prvního listopadového týdne. Přesné datum, kdy školka obnoví provoz, bude teprve upřesněno v závislosti na výsledcích testů. Ostatní mateřské školky v Českém Krumlově zůstávají v provozu.

Od středy až do odvolání je uzavřena také Mateřská školka ve Velešíně. Kvůli výskytu Covid-19 se ředitelství škoky rozhodlo uzavřít nejprve nový pavilon, to znamená třídy Včeliček, Myšek a Koťátek od 19.10. do 2.11. "Toto rozhodnutí jsme učinili po dohodě se zřizovatelem a na doporučení krajské hygieny," sdělila ředitelka školky Zuzana Levá. Den poté následovalo uzavření třídy Berušek v hlavní budově. Vzápětí vedení uzavřelo celou školku.