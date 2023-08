Hasiči museli v téměř plné výstroji plnit stanovené úkoly – roztažení a smotání hadic B, údery kladivem na hammerboxu, transport figuríny o hmotnosti 80 kg, přesouvání barelů s vodou dřevěným tunelem, překonáni tři metry vysoké bariéry a vytahování zátěže na konstrukci do výšky pět metrů. Závěrečnou disciplínou byl výběh do 8. podlaží výškové budovy. Právě tady se lámal chléb. Někteří hasiči zvolili volný výstup, jiní do osmi pater vložili vše, co jim zbylo. „Je to parádně připravená soutěž, ale fakt náročná. Nejhorší by výstup do osmého patra. Masakr,“ řekl pár okamžiků po skončení svého účinkování Michal Koranda z SDH Drunče na Jindřichohradecku. Výstup zvládl za 52 vteřin.