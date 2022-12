Vysvětlete, proč je člověčí jídlo pro psy a kočky nevhodné. Jak jim škodí?

Lidské jídlo není pro zvířata vhodné, působí jim to problém v trávicím traktu. Hrozí ucpaná střeva a další problémy. Rozhodně nedoporučuji dávat domácím mazlíčkům zbytky z talířů. Jednou za čas mohou dostat kousek masa, ať už vařeného nebo syrového v kombinaci s přílohou, třeba těstovinou nebo rýží. Brambory jsou také nevhodné. Jsou to zvířata a měla by dostávat jejich krmení. Pokud jim jejich majitelé chtějí v jídelníčku přilepšit, ideální jsou pamlsky, které jsou určeny přímo pro ně. Mnohdy jsou rozlišeny třeba i podle váhy nebo rasy zvířete.

Domácí zvířata lákají vánoční stromky nebo dekorace. Co se může stát, pokud třeba části stromku spolykají?

V takových případech hrozí nejen ucpání, ale také perforace střev, což bývá velmi závažné zranění. Samozřejmě spolknutá větvička nebo kousek jehličí neohrozí velkého psa, ale u menšího chovaného v panelákovém bytě už to může být problém. Velký problém může být spořádaná skleněná ozdoba nebo její část. Jiný a velký problém mohou způsobit sežrané čokoládové bonbony z vánoční kolekce ze stromečku. Čokoláda ve vyšším množství je pro psa dokonce toxická. Osobně bych proto doporučil, pokud je pes v bytě, zajistit stromek ohrádkou, aby k němu měl komplikovanější přístup. U koček nebo větších psů to ovšem bývá dost komplikované. Tato zvířata by neměla proto zůstat bez dozoru majitele.

Betlémy i vrtule. Modely letadel pro vnuky chce řezbářka vyladit do detailu

Lidé rádi dávají svým domácím mazlíčkům vánoční dárky. Jaké byste doporučil?

Setkal jsem se s tím, že zvířata dostávají dárky. Logicky je to častější u lidí, kteří chovají psy ve městech. U nás na vesnici to tak časté není. Ale rozhodně bych místo věnce vuřtů doporučil pro dané zvíře určený pamlsek nebo hračku.

Zabalit nebo nezabalit dárek pro psa?

To je asi jedno. Jen minimální procento psů rozliší, že jde o dárek a příští Vánoce bude očekávat další. I když, podle výchovy a majitele, je možné ho to naučit.

Ještě horší než Vánoce jsou pro zvířata silvestrovské oslavy. Jak zajistit, aby se nebála?

To není nic jednoduchého, protože psi jsou mnohem citlivější. Rachejtle a petardy vnímají mnohem víc. Ke mně si lidé chodí pro tlumící léky, aby jejich psi hluk tolik nevnímali. Léky obsahující sedativa nejsou volně prodejné a je nutné o ně požádat veterinárního lékaře. V prodejnách je možné sehnat léky na přírodní bázi. I ty mohou v některých případech stačit. Utlumit vnímání hluku je v tomto případě na místě. U svých pacientů používám místo tabletek gel. Pokud je to možné a majitelé zvířat o ohňostroji nebo petardách vědí, se psem by na takové akce chodit neměli. Je to pro zvíře utrpení.

V povánočních výprodejích kupují lidé boty i elektro. V lednu ceny ještě spadnou

Jsou ale lidé, kteří rádi přilepšují o Vánocích volně žijícím zvířatům. Co je ideální dát do krmelce?

Dělám to i já. Jsem také myslivec a vždy na Štědrý den nosím zvířatům do krmelce pamlsky. Tam se nejvíc hodí seno, obiloviny nebo třeba jablka nebo mrkev. Většinou tam chodí srnčí zvěř, a té není vhodné nasypat pečivo. To by jí mohlo uškodit. Když pečivo, tak ztvrdlé a rozhodně ne plnou tašku… Vhodné jsou také lesní plody, které zbyly z podzimu, třeba kaštany nebo bukvice. Na pečivu by si určitě pochutnali divočáci, kteří jsou všežravci. Ti si toho po lese ale nasbírají dostatek.

Je vhodné vyzdobit stromek pro zvířátka v lese ovocem, nebo v tom vidíte problém?

Nevidím v tom problém, ale opakuji: jen v malé míře. Pár jablíček a mrkve přivázaných na nižších patrech stromku určitě neuškodí a v lese vadit nebude. Dětem, které takový stromek s rodiči vyzdobí, to udělá radost. Na vánočním stromku pro zvířata v lese by se ale v žádném případě neměly objevit klasické vánoční ozdoby, mašle nebo jiná výzdoba. To by mohlo zvěř zabít.

Jak přilepšit zvířatům:

- Doma. Pod stromkem zvíře pochopí, že i na něj čeká překvapení, a bude se na každý další dárek těšit.

- Na zahradě nebo balkoně. Ptáčkům můžete nachystat do připravených budek či krmítek zob pro venkovní ptactvo.

- V útulcích. Ty uvítají pomoc nejen o Vánocích. Předem zjistěte, co v útulku potřebují.

- V zoo. Pokud chcete donést krmení do zoo, je ideální zjistit si předem, co zahrada potřebuje.

- V lese. Zvířata hlady netrpí, starají se o ně myslivci. Vhodné je nadělit ovoce, zeleninu či obiloviny. Nevhodné je pečivo, tím zvěři můžete uškodit.