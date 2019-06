„Konec pauzy, Ája a Bája obléknout!“ velí jeden ze štábu do vysílačky zatímco jiní kontrolují kameru. „Ideální by bylo, kdyby Zdenda seděl tady,“ přesouvají techniku pod stan. Venku je totiž neskutečné vedro. „Musíme to vydržet,“ říká představitelka zlé sestry Báji Lucie Polišenská, která oblékla stejně jako její kolegyně Šárka Vaculíková dlouhé zdobené šaty.

„Nejdřív vykouknete, pak pospícháte k vratům. Pak bude děs v očích, zarazíte sea couvnete,“ úkoluje herečky coby zlé sestry režisér. Při zkouškách plných cupitání a komických výrazů v obličeji se upravuje třeba i okolí o rmen a umělé slunečnice. „Mohla bys tu odbočku minout,“ dostává úkol Šárka Vaculíková a komická scéna úprku vyvolá ve štábu smích.

Pak na plac zavolají Anastasii Chocholatou, představitelku hlavní hrdinky Aninky. „Zavoláte Anino, zpátky,“ dostávají „sestry“ další instrukce, zatímco nejmladší sestra jim utíká ze vrat. Nejdřív ale musí herečku přepudrovat a upravit. „Stázinko: Nemusíte mě vyhánět! Půjdu sama! … Na nic nečekej a prchej!“ radí Zdeněk Troška hlavní hrdince, kdy přesně vyběhnout, aby byla scéna perfektní.

„Támhle jdou lidi,“ hlásí kdosi. Po pěšině, kudy herečky běží, totiž přichází skupinka zvědavců a scéna se musí na chvíli přerušit. Jedna paní je přímo ze vsi, další z nedalekého Chmelné. „Tady je to událost, neřeší se tu nic jiného,“ vysvětluje a se zájmem přihlížejí. Z procházky si nakonec odnáší i fotku s režisérem.

Aninka je hodná holka

Tak velkou roli zatím brzy devatenáctiletá Anastasia Chocholatá neměla. „Co to pro mě znamená, to ještě nevím. Uvidíme, až pohádka vyjde,“ uvažuje představitelka hlavní hrdinky Aninky, která má z natáčení velkou radost. „Jsem moc vděčná, že tu můžu být a jsem opravdu ráda,“ ujišťuje.

V Zakletém pírku hraje typickou kladnou hrdinku. „Je to milá, hodná a sympatická holka, která má dvě zlé sestry, které jí život nedělají lehký,“ představuje hlavní postavu Aninku Anastasia Chocholatá. Čeká ji láska i dobrodružství. „Zamiluje se, ale láska jí zmizí. Tak se za svým princem vydává a při putování potkává vodníka. Mezitím vznikají mikropříběhy. Na konci pohádky se střetne ještě se zlou čarodějnicí,“ nastiňuje úskalí, která Aninku potkají, hlavní protagonistka.

Jejího milovaného prince Vítka hraje Petr Urban, po mocníkem jí bude vodník Mánek v podání Lukáše Pavláska. „Potkali jsme se už na castingu, pak na kostýmovkách, je s ním legrace,“ říká o Lukáši Pavláskovi mladá herečka a dodává: „To k naší práci patří. Vycházíme spolu dobře.“

Herečku můžete znát z rodinné komedie Jiřího Mádla Pojedeme k moři a ze seriálových rolí. Vidět ji můžete v dramatickém seriálu o záhadné nemoci dospělých Skvrna. „To je postapokalyptický žánr, tohle úplně nová zkušenost, které si moc vážím,“ říká herečka, která pohádku natáčí vůbec poprvé.

I když jde o pohádku, není to prý oddychová práce. Na place je Anastasia Chocholatá téměř pořád, natáčecích dnů má jen o dva dny méně než štáb. „Už jsme točili putování Aninky samotné, potom s vodníkem, scény se sestrami a ještě mě shodí do vody,“ nastiňuje a dodává: „Budu tam padat já sama, tak to snad nebude nic dramatického a drsného.“

Anastasia Chocholatá se narodila 19. června 2000 a pochází z Pardubic. Studovala konzervatoř.

V nové pohádce Zdeňka Trošky Zakleté pírko chudá Aninka (Anastasia Chocholatá) utíká od svých namyšlených sester (Lucie Polišenská a Šárka Vaculíková) a vydává se vysvobodit prince Vítka (Petr Urban) zakletého do ptačí podoby. Toho začarovala zlá princezna (Sara Sandeva), kterou si princ nechtěl vzít za ženu. Na svém putování Aninka potkává vodníka Mánka (Lukáš Pavlásek), který Anince pomáhá. Nakonec všechno dobře dopadne a dobro zvítězí nad zlem. „Bude to opět taková hezká jihočeská pohádka,“ myslí si Zdeněk Troška.

První klapka padla 21. května, na jihu Čech se natáčí od 12. června. „Před námi je asi už jen devět natáčecích dní,“ říká Zdeněk Troška.

Natáčelo se již u Prahy a v západních Čechách.

Do kin bude pohádka Zakleté pírko uvedena 17. prosince v předpremiéře a 2. ledna 2020 bude nasazena do všech kin.