/KOMENTÁŘ/ Zdeněk Zajíček, krumlovský zastupitel a jednatel městské společnosti obviněný z dotačního podvodu, k němuž se v červenci doznal před Krajským soudem, vydal 13. prosince, den přes prosincovým zasedáním krumlovského zastupitelstva, veřejné prohlášení k ukončení trestního řízení (viz níže). Zveřejnění informací označil za koordinované mediální ataky několika jedinců v lokálních novinách a na sociálních sítích.

Zdeněk Zajíček, Krajský soud v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová, Se svolením hnutí

Deník případ sleduje od konce letošního srpna, kdy byl přítomen u hlavního líčení. „V podstatě bylo provedeno téměř veškeré dokazování, byl vyslechnut obžalovaný, zmocněnec obžalované společnosti, celá řada svědků, byly provedeny i listinné důkazy,“ shrnul u krajského soudu předseda senátu Milan Kučera. „V rámci druhého hlavního líčení se obžalovaný po provedení většiny dokazování ke spáchání skutků uvedených v obžalobě doznal, uvedl, že celé záležitosti lituje, uvědomil si její následky.“ K podmíněnému zastavení trestního stíhání soud poté přistoupil i proto, že se obžalovaný a poškozený dohodli na náhradě škody.

Potvrzeno. Zastupitel Krumlova musí kvůli dotačnímu podvodu sekat 2 roky latinu

Řízení bylo zahájeno o rok dříve, 29. srpna 2022. V červenci 2023 se Zdeněk Zajíček k trestným činům, které mu byly kladeny za vinu, doznal, a v srpnu soud vynesl ono rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. Věc byla pravomocně ukončena 30. října.

Ještě před vydáním svého prohlášení obeslal Zdeněk Zajíček své spoluobčany, kteří o jeho dotačním podvodu informovali na sociálních sítích, výzvou, aby přestali psát, že byl odsouzen, nebo že využije všechny zákonné prostředky, aby zabránil „dalším útokům“. „My jsme ale nikde nepsali, že byl odsouzený, psali jsme, že je dotační podvodník, protože se on sám u soudu k dotačnímu podvodu přiznal,“ vysvětlila Naďa Perníková, což je jedna z těch, kterým zpráva od něj dorazila a která na soudní řízení tehdy ještě radního v létě 2023 veřejně poukázala.

Co se vyjádření Zdeňka Zajíčka týká, nezmiňuje se v něm o tom, že jeho trestní stíhání zastaveno podmíněně. Nejde o žádný zprošťující rozsudek. Další dva roky bude ve zkušební době, během níž se musí osvědčit, čili se musí chovat řádně, zároveň má postupně doplatit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu celou vzniklou škodu. Až poté bude trestní stíhání zastaveno, popř. se v něm bude pokračovat, pokud se obviněný neosvědčí.

Co se výpisu z evidence Rejstříku trestů týká, ten zůstává pro obviněného, jemuž bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno, čistý, neboť rozhodnutí soudu tzv. nevyslovuje vinu čili neříká nic o tom, jestli vinen je, nebo není - nedošel k rozsudku. Nicméně záznam o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání je součástí tzv. opisu z evidence Rejstříku trestů, a to do rozhodnutí o osvědčení, čili v případě Zdeňka Zajíčka to budou další dva roky (nejdéle jeden rok po uplynutí zkušební doby). Do opisu vidí např. soud, státní zástupce, policie nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Zdeněk Zajíček dále popisuje, jak Ministerstvo zemědělství v minulosti potvrdilo, že on a jeho společnost jsou oprávněným uživatelem předmětných pozemků, ale že to žalobce zpochybnil a „vyslovil názor, že moje společnost nebyla v letech 2016 až 2020 oprávněným uživatelem sporných 8 hektarů půdy, a tedy ani nebyla oprávněna žádat a inkasovat běžné dotace na tuto plochu“. Právě to bylo podstatou obžaloby a právě proto skončil Zdeněk Zajíček před soudem. Kromě doznání se dohodl na vrácení neoprávněně vyplacených dotací a navíc museli on a jeho firma zaplatit každý 50 tisíc korun do fondu na pomoc obětem trestné činnosti. Ministerstvo zemědělství, resp. Státní zemědělský intervenční fond, který spadá do jeho působnosti, v řízení vystupoval v roli poškozeného.

Více k trestnímu stíhání Zdeňka Zajíčka najdete ZDE.

Své rozhodnutí doznat se k oběma trestným činům, které mu obžaloba klade za vinu, vysvětluje tím, že „soudní spor představuje dlouhotrvající psychickou zátěž souzeného i jeho rodiny… v mém případě veřejně činné osoby by byla tato zátěž bezpochyby znásobena pozorností médií“. Jedním dechem dodává, že se tak rozhodl ještě předtím, než byl jeho případ medializován.

Rezignovat na post zastupitele se podle všeho nechystá, ze zákona ani nemusí a o mandát nepřichází, valná hromada Lesů města ČK, kterou tvoří rada města, ho nechala i na místě jednatele této firmy. Otázku, zda je v pořádku s ním sedět dál v koalici a nechat ho vést městskou společnost s obratem kolem 40 milionů korun (jak plyne z údajů na webu Lesů města, kde je zveřejněný návrh rozpočtu a podnikatelský plán na rok 2022, dokumenty pro rok 2023 tam k dispozici nejsou, pozn. red.), si musí položit hlavně jeho koaliční partneři. Jde o jejich pověst. A ozvat se na zasedání zastupitelstva by měli také krumlovští opozičníci.