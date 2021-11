Mateřská škola má samozřejmě budovu zavřenou po celý den a dovnitř rodiče pouští na zazvonění a po kontrole kamerou. Muž dovnitř výjimečně vnikl nešťastnou shodou okolností.

„Muž stál v pátek mimo kameru a do budovy se dostal s rodičem, který mu podržel dveře, což byla bohužel fatální chyba,“ říká ředitelka školky Eva Tomšovská. „Muž poté vystoupal do prvního patra, kde se usadil do křesla, než ho nalezl personál školky.“

Zaměstnanci vzápětí přivolali městskou a státní policii, kteří nezvaného hosta ze školky vyprovodili. Při prošetření případu policisté dospěli k závěru, že se muž nedopustil protiprávního jednání, a byl proto propuštěn na svobodu.

„Celá situace nás samozřejmě velmi mrzí a ujišťujeme rodiče, že učiníme další kroky a opatření, aby se takový incident již neopakoval,“ slibuje Eva Tomšovská. „Je ale potřeba, aby i rodiče byli obezřetní a nevpouštěli do budovy nikoho dalšího, než komu zaměstnanci otevřeli zabezpečené dveře.“

Město Český Krumlov zřizuje celkem sedm mateřských škol a všechny jsou zabezpečené kamerami. „Rodiče se dovnitř dostávají buď na zazvonění, nebo mají svůj čip, nebo si děti před budovou přebírají rovnou učitelky,“ doplnila mluvčí města Český Krumlov Petra Nestávalová.