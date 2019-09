Na to, jak snížit stavy černé zvěře, aby neškodila na lukách a polích, přišlo honební společenstvo farmy Milná. Potřebuje ale, aby v tom úsilí nezůstalo samo. Vydělají na tom všichni.

Radek Märtl a Václav Baštář. Úspěšné odlovy. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová a Archiv Radka Märtla

Honitbu Malšín mají divočáci rádi. Louky tam ale dokážou pěkně přeorat, což působí farmě Milná značné škody. Už třeba tím, že hlína, kamení a drny ve sklizené travině znečišťují bioplynovou stanici, která se pak musí často odstavit a pracně čistit, což farmu stojí nemalé peníze. Její vedení se proto rozhodlo peníze raději věnovat na podporu boje s černou zvěří, a motivovat tak k odstřelu divočáků lovce. A zabírá to. Lovce to skutečně motivuje, neboť jim to pomůže kompenzovat náklady s lovem spojené.