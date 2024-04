„První, co bývá na jaře na zahrádce, libeček, pažitka, sibiřská cibule, to bylo letos skoro o měsíc dříve,“ říká letitý zahrádkář Milan Syrovátka z Českých Budějovic. Na chalupě v Besednici se stará o záhony s manželkou. „Ředkvičku už jsem sklízela, hrách už je vysoký třicet centimetrů,“ přibližuje zelené dění na zahrádce Marie Syrovátková. „Letos o měsíc dříve, loni o měsíc později,“ naznačuje ale Milan Syrovátka, že příroda si nemusí z kalendáře dělat hlavu.

Jaro v jižních Čechách, Pekárenská ulice v Budějovicích "Na Číně".Zdroj: Deník/Edwin Otta

Jarní posun má ale svá úskalí. „Vnuk David má včelky, jenže mladušky ještě nedospěly a už by měly létat,“ upozorňuje Milan Syrovátka. Přitom třešně, jabloně, šeříky, všechno už kvete naplno. Někteří lidé už dávají na záhony i rajčata nebo cukety. To si ale Milan Syrovátka netroufá. „To bylo vždycky až po zmrzlých mužích. Nevím, co ta příroda dělá,“ komentuje posun v počasí s tím, že ještě nějaké mrazy klidně mohou přijít. Předpěstovaná rajčata, cukety nebo dýně hokaido tedy zatím schová na kryté místo, kde dříve choval kuřata. „Všechno ještě ochráníme uvnitř,“ zdůrazňuje Milan Syrovátka.

Už sejí kukuřici

Hodně vpředu jsou oproti jiným rokům i práce na polích a stav porostů. Například v Zemědělské společnosti Dubné už mají podle předsedy představenstva Jiřího Spěváčka zaseto 200 hektarů kukuřice. Pomohlo, že už měli shodou okolností hotové na jednom poli dříve i přípravné práce. Ale i tak jde o výrazný posun. Jindy, když je příznivé počasí, začínají sít kukuřici kolem 15. dubna… „Máme už zasetý jarní oves. Dokončili jsme druhé jarní hnojení,“ vypočetl ve středu 10. dubna Jiří Spěváček položky, které už si mohou v Dubném odškrtnout. Na kukuřici ještě čeká 600 hektarů polí.

Ve čtvrtek chtějí začít síct senážní žito. V pátek by mohla jít první várka do jámy, až zavadne. Podle Jiřího Spěváčka ale bude třeba spěchat a co nejvíce posíct do neděle. Protože potom hlásí meteorologové deště, a to práce zřejmě přeruší.

Řepka v květu

Na polích už rozkvetla i řepka. Je to také výrazně dříve, než v jiných letech. Rozdíl odhadl obecně pro vegetaci Jiří Spěváček zhruba na tři týdny. „Vegetace je o tři neděle napřed,“ konstatoval a připojil, že na výnosy řepky bude mít hlavní vliv, jestli bude dost vláhy, až se začne nalévat semínko. Samotné dřívější kvetení by nemělo mít velký vliv. Zemědělec z Dubného také vítá současné ochlazení. „Je lepší, když řepka kvete 14 dní než týden. Chladnější počasí by ji mělo přizastavit,“ říká Jiří Spěváček.

Jinak překonaly porosty zimu relativně dobře. S výjimkou míst, kde stála voda v kalužích, takže jsou na polích vymáčená místa. Ale ještě nebyli ani ledoví muži a Jiří Spěváček upozorňuje, že do sklizně je daleko a může se cokoliv stát.