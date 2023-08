Do závěrečné rovinky se pomyslně dostali zemědělci při sklizni obilí. Kombajny se zakously do porostů pšenice, která je finálovou plodinou sklizně obilovin. Ale poslední deště hodně ztížily práci na polích. Například u Ševětína jako by lijáky nastavěly snopy, známé z polí před sto lety. Kolem svazků klasů, které zůstaly opřeny o sebe stát, jsou však velké plochy polehlé.

Sedláky trápí i to, že obilí není dost velké. Podle Jiřího Netíka z farmy Čihovice je zrno drobnější, než by mělo být a chybí mu objemové parametry. Pro část sklizně to znamená, že se z možné potravinářské pšenice přesune do kategorie krmné pšenice. Což je mimo jiné spojené s horší cenou v řádu několika set korun. Cena obilí vůbec letos dělá zemědělcům vrásky. „Ceny jsou polovinou loňského roku, ale loni to byl extrém,“ uznává Jiří Netík.

Rozdíly mezi obchodníky

Energetická krize, válka na Ukrajině a celková nejistota vyhnaly vloni prodejní ceny do nebývalé výše. „V říjnu jsme uzavírali kontrakt na 8050 za tunu. Pšenici jsme vyváželi v únoru,“ říká Jiří Spěváček, předseda představenstva Zemědělské společnosti Dubné, k minulým měsícům. Teď se ceny pohybují u krmné pšenice někde kolem 4000 za tunu a u potravinářské přibližně o tisícovku výš, ale záleží na tom, jak daleko se obilí veze a s kým se uzavírá kontrakt. Rozdíly mezi obchodníky jsou v řádu stokorun úplně běžné. A jde také o období, kdy se bude obilí expedovat. Smůlu mají čeští zemědělci letos i v tom, že v chladné části jara rostliny špatně přijímaly dusík, jak upozorňuje Jiří Spěváček. Dusík se také sleduje a hodnotí. To je pro cenu další mínus a případný sesun z kategorie potravinářská do kategorie krmná.

Houbaři, pozor, klíšťata už letos nakazila desítky lidí

Zdánlivě mají zemědělci k dobru příjmy loňského roku, ale není to tak jednoduché. V letošním roce ovlivňují finanční bilanci zemědělských podniků mimořádně vysoké vstupy, kdy v minulém roce některá hnojiva zdražila třeba na trojnásobek. A vloženo to bylo do letošní úrody. Cenu by tedy potřebovali sedláci co nejlepší. A teprve letošní podzim a zima ukáží, jak dopadne hospodaření zemědělců v součtu posledních dvou let.

Do týdne může být pšenice pod střechou

Ohledně aktuální sklizně mají v Dubném letos pšenici osetou na 950 hektarech, v úterý dopoledne chybělo sklidit 150 hektarů. „Teoreticky jsou to tři dny,“ říká Jiří Spěváček. Jenže musí vydržet počasí a obilí by nesmělo být polehlé. „Jede se poloviční rychlostí. Někdy se to vyseče, někdy ne úplně. Je to hodně přibité,“ vysvětluje Jiří Spěváček. V neděli je ale v Dubném pouť a tradice velí podle šéfa zemědělské firmy mít do pouti všechno obilí pod střechou. Sklizené už jsou i řepky, u kterých je výnos spíše podprůměrný, ale olejnatost nadprůměrná.

Houbaření milujeme. Podívejte, jaké úlovky mají čtenáři Deníku

V ZD Hosín mají podle předsedy představenstva Jiřího Severy sklizené dvě třetiny ozimé pšenice. Výnosy jsou trochu horší, než jsou v Hosíně zvyklí. Okolo sedmi tun. Pokles dusíku pocítí cenově i v Hosíně. „Bude to cenový propad. Rozdíl mezi potravinářskou a krmnou pšenicí je sedm stovek,“ odhadl finanční dopad Jiří Severa. V Hosíně se zatím chystají obilí skladovat. „Zatím asi prodávat nebudeme. Uvidíme, jaká bude cena,“ říká Jiří Severa.

I kukuřici potrápilo sucho

Na statku Čihovice u Týna nad Vltavou měli v úterý dopoledne sklizeno 15 hektarů z více 400 hektarů ozimé pšenice. Když bude podle Jiřího Netíka dobré počasí, dá se pšenice sklidit přibližně za týden. Výnosy budou nižší než vloni kvůli menšímu zrnu. Pšenice neměla během růstu dost vláhy. Podobně sucho ovlivnilo i kukuřici, která má ale ještě čas, aby manko trochu dorovnala. Zapršelo na ni v nejvyšší chvíli. „Kukuřice jsou poloviční, naštěstí nezaschla. U nás to dopadlo dobře. Klasy se ještě nalily. Seli jsme později. Trochu jsme se báli, ještě před měsícem jsme měli strach. Ale když se klasy nalily, věříme, že to bude v pohodě,“ říká Jiří Netík.

Ulice U Černé věže v Budějovicích se znovu otevře

Kukuřice je pro české zemědělce důležitou složkou krmení. A kdyby s ní byly větší problémy, musela by se nějak nahrazovat jinými krmivy, což by zřejmě znamenalo pro podniky finanční ztráty.