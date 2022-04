Chtěl mě bodnout znovu. Václav mi zachránil život a sám o svůj přišel

Na osudové chvíle se Jaroslavu Humešovi ani s odstupem času nevzpomínalo snadno. Deníku v září 2017 řekl, že při zásahu mu život zachránil právě parťák Václav Haase. "Udělal to, i když jsme se příliš blízce neznali. Poprvé jsme se potkali na výběrovém řízení na Hlubokou. Předtím sloužil v Ševětíně. V tu osudnou neděli navíc vzal službu za někoho jiného. Byl to moc ochotný a šikovný kluk. Potřebovali jsme mít víc štěstí. Venca mě zachránil. Po prvním bodnutí do mého boku po pachateli Venca hned skočil a nůž mu z ruky, kterou se pachatel chystal bodnout znovu do krku, vytrhl. Pak jsem ztratil vědomí," popsal.

Stížnost vraha policisty Ústavní soud odmítl

Při rozhovoru pro Deník Jaroslav Humeš také zmínil, že policistům chyběly před zásahem informace o tom, jak nebezpečný člověk na ně uvnitř domu čeká. "Takových výjezdů k rodinné hádce jsme zažili stovky. Nikdo netušil, v co se promění."

Zákrok parťáků byl v rámci ankety Policista roku 2016 vyhlášen jako Čin roku. Osmnáctiletý útočník Lukáš Hajný skončil po ošetření v policejní cele. Následně byl obviněn z vraždy a pokusu vraždy. Krajský soud jej pak za vraždu poslal na 18 let do vězení. Následné odvolání Hajného odmítl Nejvyšší soud, vrahovu stížnost na nepřiměřenou výši trestu v roce 2018 odmítl rovněž Ústavní soud.