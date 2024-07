V pondělí 15. července zemřel ve věku nedožitých 85 let Josef Lovčík, dlouholetý předseda fotbalového oddílu Slavoje Č. Krumlov.

Josef Lovčík, aktivní dlouholetý fotbalista, který nikdy nezradil zelenobílé barvy Slavoje, se stal po své hráčské kariéře předsedou fotbalového oddílu. Byl do této funkce zvolen členy oddílu jednomyslně v roce 1974. Funkci předsedy vykonával plných 16 let až do roku 1990, kdy odstoupil.

close info Zdroj: DENÍK/Pavel Kacerovský zoom_in Dlouhých patnáct let stál Josef Lovčík v čele českokrumlovského fotbalu a zelenobílé barvy jsou stále jeho nejmilejší kombinací. To jubilant ukázal i při fotografování s klubovou šálou.

Za jeho vedení dosáhl oddíl nejvyššího výkonnostního růstu (KP, divize, II. NFL), dařilo se i mládežnickým kolektivům. Poslední rozloučení se bude konat na fotbalovém stadionu FK Slavoj Český Krumlov ve čtvrtek 18. července ve 12 hodin. Čest jeho památce.

Za Výkonný výbor FK Slavoj ČK Jiří Kopal, člen výboru