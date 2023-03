Český Krumlov zasáhla smutná zpráva, zemřel pan Václav Pecha, který byl nejen onkologem a spoluzakladatelem sdružení Mamma Help, které pomáhá ženám s rakovinou prsu. Lidé ho znali také jako hoteliéra a milovníka vína, který se podílel na pořádání akce Festival vín Český Krumlov.

Václav Pecha. | Foto: Město Český Krumlov

Ať jste ho znali jakkoli, jasné je, že odešla osobnost, která se významně podílela na rozvoji cestovního ruchu i kulturního života v Českém Krumlově.

Do jižních Čech se Václav Pecha přistěhoval z Prahy po ukončení lékařské fakulty a v Krumlově začal působit jako lékař v místní nemocnici, svému povolání se věnoval i v důchodovém věku.

Navíc u brány do historického centra spolu s manželkou koupili starý dům, kterému vrátili původní krásu a postupně se z nich stali také hoteliéři.

MUDr. Václav Pecha zemřel 7. března 2023 ve věku nedožitých 75 let. Poslední rozloučení s ním se bude konat v úterý 14. března 2023 ve 12 hodin v kapli sv. Martina v městském parku v Českém Krumlově.

Mamma Help

Před 20 lety onkolog MUDr. Václav Pecha spolu s Mgr. Janou Drexlerovou založili pacientskou organizací Mamma HELP. Jejím cílem bylo zlepšovat kvalitu života žen s rakovinou prsu a zlepšovat informovanost veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu.

Mamma HELP si na rozdíl od již tehdy známých organizací vybral specifickou cestu – poskytovat bezplatnou pomoc formou individuálního poradenství a to prostřednictvím vyškolených terapeutek z řad vyléčených pacientek. Organizace se postupně rozšiřovala do měst po celé České republice. Všechna centra pracovala pod odbornou garancí špičkových lékařů, členů České onkologické společnosti ČLS JEP.



Za 20 let organizace Mamma HELP evidovala ve svých centrech více než 80 000 klientek. Pro pacientky i širokou veřejnost Mamma HELP organizoval celou řadu projektů a akcí. (Zdroj: www.mammahelp.cz)