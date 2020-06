Šestapadesátiletá žena čelí podezření, že řídila a havarovala pod vlivem alkoholu. Podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky ji nyní sdělili policisté.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Dopravní nehoda se stala 29. května kolem deváté hodiny večerní na ulici Míru ve Vyšším Brodě. Řidička šoférovala osobní auto značky BMW, vůze ale nezvládla a narazila do odstaveného osobního auta Škoda Octavia. To náraz odmrštil na sousední stojící auto značky Opel Corsa. Jak z šetření prozatím vyplývá, žena poté odjela z místa nehody do ulice Pohraniční stráže, kde vůz nechala stát.