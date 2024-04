Zn.: Hledají se výjimečné ženy Českokrumlovska. Můžete posílat své nominace

Znáte mimořádné ženy z českokrumlovského regionu, které kromě práce a rodiny zvládají ještě něco navíc a zasloužily by si za to speciální ocenění? Nominujte je! Od 1. dubna až do konce měsíce mohou občané Českokrumlovska posílat své nominace do šestého ročníku výzvy Žena Českokrumlovska.

Žena Českokrumlovska za rok 2023 Františka Kuncová (uprostřed). Do užšího výběru se dostaly také Pavla Benettová (vlevo) a Soňa Dobiášová. | Foto: Se svolením spolku Síť pro rodinu