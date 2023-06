Devětačtyřicet nominací na osmnáct žen, to je dosavadní průběh ankety Žena Českokrumlovska, která se brzy dočká svého rozuzlení. Do užšího výběru postoupily tři osobnosti, které pro region dělají něco navíc, ať už v kultuře, vědě, pedagogické nebo sociální činnosti.

Loni byla Ženou Českokrumlovska vyhlášena Štěpánka Koptová, která už více než 25 let vede se svým manželem firmu Komat STK. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

„Po měsíci možného zasílání nominací zasedla porota a vybrala užší trojici žen, která byla pozvána na slavnostní vyhlášení dne 17. června 2023,“ přiblížila Božena Košnerová, koordinátorka výzvy ze Sítě pro rodinu, jež akci pořádá. „Po těžkém a dlouhém rozhodování porota vybrala Pavlu Benettovou, Soňa Dobiášovou a Františku Kuncovou.“

Kdo ocenění Žena Českokrumlovska pro rok 2023 získá, to se veřejnost dozví na slavnostním vyhlášení v rámci galavečera MODA fashion day(s), jež se nebude konat v Českém Krumlově jako minulé ročníky, ale v Národním pavilonu na Výstavišti v Českých Budějovicích.

Soňa Dobiášová je výborný pedagog a v Českém Krumlově organizuje jazykové kurzy. Svůj učitelský a mentorský talent věnuje znevýhodněným dětem v dětském domově v Horní Plané. Děti motivuje a ukazuje jim, že mají šanci na dobrý život.



Pavla Benettová je českokrumlovskou průvodkyní a lingvistkou. Aktivně a úspěšně se zasazuje za práva zvířat. Je hybnou silou spolku Stop sečení srnčat.



Františka Kuncová vede v Českém Krumlově unikátní seniorské centrum,kde ročně společně s dobrovolníky zorganizuje přes 200 akcí pro více než tisícovku seniorů. Největší zásluhou je pomoc při zařazení jednotlivců z aktivního pracovního života do seniorkého.

Kdo se ocitl mezi nominovanými? V abecedním pořadí to jsou Pavla Benettová, Renata Březinová, Soňa Dobiášová, Jaroslava Dominová, Vladimíra Holczerová, Jana Jedličková, Gábina Kalistová, Dagmar Kopřivová, Františka Kuncová, Kateřina Kutarňová, Anna Maria Matuszewska, Andrea Novotná Maurencová, Naďa Perníková, Anna Poláková, Eva Řehulková, Marie Smeykalová, Martina Šindelířová a Jana Toušková.

Členy poroty, která užší nominaci žen vybrala, jsou starosta Krumlova Alexandr Nogrády, patronka MODA fashion day(s) Jitka Zikmundová, vítězka minulého ročníku Štěpánka Koptová, obchodní ředitelka Klášterů Český Krumlov Karolína Dostálová a Tomáš Zunt, ředitel veřejně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov. „Ocenili především nominace, na kterých si lidé dali záležet a popisovali danou osobu ve všech jejích směrech,“ doplnila Božena Košnerová.

Vítězkou loňského, tj. čtvrtého ročníku se stala Štěpánka Koptová, která vede již 25 let společně se svým manželem úspěšnou firmu Komat STK a zároveň podporuje řadu charitativních projektů, kde se zaměřuje na sport, kulturu v regionu a pomoc potřebným. Štěpánka Koptová k vítězství uvedla: “Bylo to překvapení, nemám pocit, že bych dělala něco až tak záslužného. Myslím, že to je krásné ocenění.”