Hvězdou večera Moda Fashion Day(s) 2019 se ke svému velkému překvapení stala v českokrumlovské Jízdárně Jana Grammetbauerová z Loučovic. Porota ji zvolila Ženou Českokrumlovska v soutěži organizované společností Síť pro rodinu z 22 nominovaných žen.

„Přišlo 45 nominací na dvaadvacet žen,“ upřesnila herečka a moderátorka Dana Verzichová. „Porota do finále vybrala pětici žen, a to Janu Grammetbauerovou, Hanu Kocourkovou, Vladimíru Konvalinkovou, Jiřinu Kučerovou a Evu Vávrovou.“

Vítězkou se stala pětačtyřicetiletá paní Jana, matka dvou již dospělých dětí, která je organizátorkou veškerého kulturního i společenského dění v Loučovicích. Své pomyslné žezlo jí na slavnostním večeru předala předchozí Žena Českokrumlovska Alena Nováková z Křemže.

Jana Grammetbauerová je žena mnoha činností. Zdůrazňuje však, že bez party bezvadných lidí, která jí vydatně pomáhá, by se nic z toho, co dělá pro radost dětí i dospělých, neuskutečnilo.

Jak se stalo, že jste se stala hybnou silou kulturního dění v obci?

Bylo to víceméně spjato s prací knihovnice. Akce, které jsme organizovali, jsme tak nějak rozvíjeli čím dál víc a posouvali laťku výš, někdy možná až moc (smích). Ale čím výše tu laťku posouváme, tím větší ohlas akce má a tím více se na ni lidé těší.

To jsou třeba dětský den, vyhlášená loučovická halloweenská stezka odvahy, masopust…

Na dětský den v Loučovicích jezdí kolem 350 dětí, a to nejenom z Loučovic a okolí, ale také třeba až z Plzně nebo Moravy; lidé, kteří v Loučovicích dřív bydleli. Však v našem pohádkovém lese obohaceném o velké kulisy, kde máme třeba i pirátskou loď, účinkuje na stanovištích až 140 pohádkových postav. A to včetně mých dětí i manžela. Sama bych však nic nedokázala. Paráda je, že je spousta lidí ochotných pomoci. Základní partu tvoří asi deset lidí a k tomu dalších sto je připraveno přiložit ruku k dílu.

Pořádáte a vymýšlíte také obecní ples, dětský karneval, živý betlém, vánoční akce, Noc s Andersenem a další. A vedete taneční kroužek dětí. Přípravy vám zaberou spoustu času. Co na to vaše rodina?

Přípravy jsou náročné a opravdu nás stojí množství volného času, ale mě to baví a děláme to s nadšením. Je pravda, že moje děti jako malé trochu trpěly třeba tím, že jsem je nedoprovázela při dětském dni, ale teď mi samy pomáhají, obléknou se do kostýmů. A stejně tak manžel, který mi ještě po večerech pomáhá tvořit, co je třeba. Vyrobil například nádherné kly na mamuta. Mám úžasnou rodinu.

Jaké máte pocity, jako čerstvě zvolená Žena Českokrumlovska?

Udělení ceny mě moc potěšilo. Je to ocenění toho, co děláme. Není to cena jen pro mě, ale pro všechny, kdo mi pomáhají. Já to vymyslím, a oni to udělají. Moc děkuji své rodině a všem lidem ochotným pomoci. I těm, co mě nominovali – je fajn vědět, že mám přátele, kteří mě podporují.