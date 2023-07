Českokrumlovsko už zná svoji ženu roku 2023, stala se jí Františka Kuncová. Tato noblesní, upřímná a energická dáma vede v Českém Krumlově unikátní seniorské centrum.

Slavnostní vyhlašování ankety se konalo v rámci galavečera MODA fashion day(s). | Foto: Zdroj: Město Český Krumlov

V centru společně s dobrovolníky zorganizují ročně akce pro více než 1000 seniorů. Jedná se o pestrou nabídku aktivit, lide se mohou zapojit do výuky angličtiny, jsou pro ně připravené počítačové kurzy, cvičení jógy i tance. Největší zásluhou tohoto centra je především pomoc seniorům zvládat přechod z aktivního pracovního života do života penzijního, aby i v něm byli nadále aktivní a šťastní.

Slavnostní vyhlášení V. ročníku ankety proběhlo v rámci galavečera MODA fashion day(s), který se konal v Národním pavilonu na Výstavišti v Českých Budějovicích. Velké poděkování a gratulace patří nejen vítězce, ale i dalším dvěma finalistkám Soně Dobiášové a Pavle Bennetové. Tato dvojice dam totiž postupovala společně s Františkou Kuncovou do finále. „Po měsíci možného zasílání nominací a po těžkém a dlouhém rozhodování porota vybrala tuto užší trojici žen, která byla pozvána na slavnostní vyhlášení,“ přiblížila Božena Košnerová, koordinátorka výzvy ze Sítě pro rodinu, jež akci pořádá.

Nablýskané veterány, fotografie i dary ze statku. Křemežský víkend se vydařil

Františka Kuncová

Vede v Českém Krumlově unikátní seniorské centrum, kde ročně společně s dobrovolníky zorganizuje přes 200 akcí pro více než tisícovku seniorů. Největší zásluhou je pomoc při zařazení jednotlivců z aktivního pracovního života do seniorského. Centrum nabízí nejen prostor pro setkávání, ale také poradenství, konají se tu výstavy, přednášky a beseda na různá témata.

Vy již nyní můžete rozmýšlet své tipy na ženy, které by měly být za svou činnost oceněny příště. V dubnu 2024 budou otevřeny nominace do v pořadí již šesté volby Ženy Českokrumlovska. Vítězkou loňského, tedy čtvrtého ročníku se stala Štěpánka Koptová, která vede již 25 let společně se svým manželem úspěšnou firmu Komat STK a zároveň podporuje řadu charitativních projektů, kde se zaměřuje na sport, kulturu v regionu a pomoc potřebným.