Myslivecký rod

Šéf Volkswagenu Carl Horst Hahn se svým otcem na plakátu, který byl vystaven loni na výstavě v muzeu.

„Významný evropský automobilový podnikatel Carl Hosrt Hahn, který byl jedenáct let šéfem koncernu Volkswagen, zemřel v požehnaných 96 letech,“ říká Lukáš Pelikán. „Jeho rodinná historie sahá do Nových Hradů a nejbližšího okolí, kde působili jeho předci. Vazeb k Novým Hradům si byl vědom a o jihočeské kořeny se pořád zajímal.“

Kořeny předků přitom sahají až do Krušnohoří, kde v příhraniční na Chomutovsku působili jako myslivci na panství Červený Hrádek. Toto území převzal v roce 1809 rod Buquoyů, který vlastnil i jihočeské panství Nové Hrady. „Služebním povoláním se tak revírník Simon Hahn ocitl u Soběnova, kde pracoval jako hajný,“ pokračuje Lukáš Pelikán. V roce 1858 se na Dobré Vodě u Nových Hradů oženil s Josefou, dcerou řeznického mistra Simona Bammera. V Soběnově se jim narodil syn Carl, který se díky nadání vypracoval na pozici vrchního lesního rady buquoyského panství a na starosti měl i kreslení map. Carl se oženil s Annou, dcerou novohradského starosty Friedricha Buhla. Při severní zdi novohradského hřbitova dodnes stojí hrobka, ve které je manželský pár pochovaný.

Život s auty

Jejich prvorozeným synem byl Carl (1894–1961). Ten stál za úspěchem německé automobilky DKW a byl spoluzakladatelem koncernu Auto Union, který se v 60. letech stal součástí koncernu Volkswagen. Jeho syn Carl Horst Hahn se narodil v Saské Kamenici (Chemnitz) 1. 7. 1926. Kariéru začal jako stážista v italském Fiatu. Od roku 1954 zasvětil život koncernu Volkswagen v dolnosaském městě Wolfsburg. Hahnovy mezinárodní úspěchy v Severní Americe jej v roce 1964 přivedly do představenstva společnosti Volkswagen. Od roku 1982 byl pak jeho nejvyšším představitelem. Hahnovo jméno je spojeno s úspěšnými nástupnickými modely Brouka a vzestupem značky Audi. Své vzdělání a nadání zúročil expanzí koncernu po světě. Stojí za nákupem automobilky Seat; nové závody vyrostly v Číně, Španělsku a po pádu železné opony i v ČR, na Slovensku, Polsku a Maďarsku. Volkswagen Group se stal jedním z největších výrobců aut na světě.

Škodovky na plakátech

„Koncem roku 1990 koupil Carl Horst Hahn jako šéf Volkswagenu českou automobilku Škoda, která se stala čtvrtou značkou v portfoliu koncernu. Post generálního ředitele předal koncem roku 1992 a až do roku 1997 zůstal členem dozorčí rady. V roce 2006 byl uveden do evropské automobilové síně slávy. Založil i Muzeum výtvarného umění ve Wolfsburgu nebo nadaci na podporu vzdělávání mladých. Byl nositelem čestných ocenění a titulů, akademická vyznamenání mu udělilo deset univerzit ve světě. Činný a aktivní byl až do posledních měsíců života,“ připomněl Lukáš Pelikán.

Automobilku Škoda, kterou počátkem 90. let koupil Volkswagen, připomíná Jihočeské muzeum aktuální výstavou Škoda – automobily na plakátech a v prospektech (1945 – 2022), která začíná 3. února a potrvá do 4. června. Prezentuje vývoj reklamy, propagace a grafiky zachycené na dobových originálech plakátů a tiskovin společnosti Škoda Auto z archivu milevského sběratele Martina Kupce, který se této činnosti věnuje přes deset let.