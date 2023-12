Na Lipensku jsou na začátek zimní sezóny výborné podmínky pro běžecké lyžování. Rolby jsou v terénu a připravují lyžařské stopy pro víkendové návštěvníky. Milovníky sjezdového lyžování přivítá i areál v Lipně nad Vltavou.

| Foto: Pavel Pechoušek

„V sobotu spouštíme zimní sezónu jak jinak než pro děti. Máme pro ně nachystané naše unikátní výukové hřiště Foxpark zdarma. Na bobech se budou moci prohánět na bobovacím kopci, nebo na sjezdovce Lipenská. K tomu se v sobotu u Stezky korunami stromů sejdou čerti, anděl i Mikuláš. Připravena je oblíbená Pekelná stezka. Na náměstíčku před hotelem Element se představí řeznictví Kramolínský vůl, v restauraci Stodola proběhne tatarákový víkend, děti si užijí andělskou poštu nebo sobotní animace s vánočními dílničkami,“ řekl tiskový mluvčí areálu Jiří Gruntorád. V oblasti Lipenska celý týden sněží, přes noc napadlo na některých místech až 30 centimetrů. Nyní sníh stále padá a podle předpovědi se ani v dalších dnech sypat nepřestane. Běžkařská stopa je připravená v oblasti Pasečné, Frymburka a Horní Plané. „Na sobotu bude připravená růžová trasa (cvičná běžkařská louka) a sáňkovací kopec " U Anděla". Na neděli plánujeme projet všechny trasy. Restaurace bude otevřena a my tímto považujeme zimní sezónu za zahájenou,“ uvedla Kamila Sušanková z areálu na Pasečné u Přední Výtoně. Společně se sousedním Rakouskem zde v rámci příhraniční spolupráce upravují celkem 51 kilometrů tras. O víkendu budou podle zdejšího rolbaře Milana Mráze najety také stopy v okolí Horní Plané. „Lyžaři musejí počítat s tím, že se jedná o zkušební provoz. Jsme na začátku sezóny. V létě jsme všechny tratě mulčovali, teď ještě kontrolujeme, zda na tratích nejsou překážky, větve, ohradníky pro dobytek atd.,“ upřesnil Milan Mráz. V okolí Horní Plané si mohou lyžaři v sezóně užívat 35 kilometrů tras. Jde o Hornoplánský, Hůrecký, Olšinský a Jelmský okruh.

V terénu už je také rolbař z Frymburka Lubomír Mrázik. Podle Martina Řezáče ze Ski klubu Atletiko Frymburk je možné i ve Frymburku okamžitě vyrazit do stopy. Nástupní místo je nedaleko fotbalového hřiště a pro lyžaře je připraveno více než 17 kilometrů tratí. Otevřené jsou i zdejší půjčovny. „Ve Frymburku máme výjimečně širokou trať. Užijí si vyznavači klasiky i bruslení,“ doplnil Martin Řezáč. „Letošní zima přišla dle pranostiky s Martinem, což je skvělé pro všechny vyznavače zimních sportů. Na Lipensku v oblasti od Stožce po Svatý Tomáš bývá pro běžecké lyžování v ideálních zimních podmínkách až 140 km stop. To že budou již na tento víkend upraveny desítky kilometrů, je v podstatě rarita, ale věřím, že si lipenské stopy najdou své běžkaře. Já osobně vyrazím do okolí Horní Plané,“ řekl Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Přijet do stop na Lipensku lze samozřejmě automobilem, ale také vlakem společnosti GW Train. A to po trati z Budějovic, přes Český Krumlov a Hořice na Šumavě, nebo po trati ze Strakonic, přes Vimperk a Volary.

