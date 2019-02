Českokrumlovsko - Rozšiřování povinných úseků v regionu se podle odborníků zatím nechystá.

Zima na Lipensku. | Foto: DENÍK/Zdeněk Zajíček

Od pondělí jsou řidiči povinni jezdit po určených a vybraných silnicích pouze a jen na zimních pneumatikách.

Na Českokrumlovsku se to bude týkat jen jediného úseku. Trasy mezi Novou Pecí, přes Přední Zvonkovou do Zadní Zvonkové.

Tady musí lidé počítat s tím, že začátek i konec trasy stanoví předepsaná značka. A pozor, tuto značku, na rozdíl od některých jiných, neruší případná křižovatka. Platí, dokud řidič neuvidí značku signalizující konec povinného úseku.

„Tento úsek už byl vybrán v loňském roce a žádný nový letos nepřibyl,“ konstatoval v pondělí vedoucí odboru dopravy českokrumlovského městského úřadu Miroslav Hála. Podle něj se pravděpodobně ani v nejbližší budoucnosti více povinných úseků v regionu neobjeví.

„V letošním roce už se určitě nic měnit nebude a co se týče budoucnosti? Podle předběžných jednání na okresním operačním štábu jsme se shodli, že v regionu nebude potřeba tyto úseky rozšiřovat. Dnes už mají většinou řidiči sami tu odpovědnost mít zimní pneumatiky, pokud jezdí například na Kramolín,“ shrnul Miroslav Hála.

Jen pro připomenutí, zimní pneumatika by měla mít hloubku svých hlavních dezénových drážek nejméně čtyři milimetry na všech kolech, což platí u vozidel do 3,5 tuny. Šest milimetrů silný vzorek by měly mít zimní pneumatiky u vozidel těžších. Za zimní pneumatiku je považována pneumatika, na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS, či terénní pneumatiky.

V případě, že vozovka je v celém úseku, označeným patřičnou dopravní značkou, dostatečně pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou, je možné nahradit zimní pneumatiku sněhovými řetězy.