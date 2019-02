První etapa rekonstrukce zimního stadionu, která se týkala vybudování nových šaten a zázemí pro sportovce se zdárně uskutečnila, na druhou etapu Krumlovští dál čekají. V ní by mělo dojít na řadu vylepšení samotného stadionu. To znamená, že stadion by měl získat opláštění a podstatnými změnami by mělo projít i hlediště, kde jsou pro diváky a rodiče místa jenomk stání. Vyměnit se bude muset také vzduchotechnika.



„Ukázalo se, že projekt na druhou etapu rekonstrukce je nevyhovující,“ říká předseda HC Slavoj Český Krumlov Karel Kašák. „Bude proto vyhlášeno nové výběrové řízení na vytvoření jiného projektu.“



„Nejprve je si třeba ujasnit, jaké ambice má místní hokej,“ říká k tomu místostarosta Českého Krumlova Martin Hák. „Těch 17,3 milionu korun připravených v rozpočtu města je třeba využít koncepčně na zajištění trvalého rozvoje tohoto sportovního odvětví. Brzy proto svoláme hokejovou schůzi, to znamená trenéry, funkcionáře a další lidi, kteří se točí kolem hokeje, abychom si ujasnili cíle.“



„Zúčastní se jí i Slavomír Lener, který nám pomůže s vytvořením koncepce v souladu se současnými trendy.“ Slavomír Lener je známý bývalý hokejista a trenér české hokejové reprezentace, v současnosti manažer rozvoje ledního hokeje.

„Zimní stadion je nejvytíženější sportovištěv Českém Krumlově,“ říká Karel Kašák. „Jezdí sem kromě dětí z celého okresu i děti z Borovan, Trhových Svinů a jiných míst.“



Hokejový klub Slavoj Český Krumlov totiž už více než třetím rokem provozuje Malou školu bruslení, kde se učí základům bruslení a pohybu na ledě děti již od čtyř let věku. Financemi ho v tom podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, město školičce poskytuje pronájem zimního stadionu pro školky a školy zdarma, trenéry zajišťuje hokejový klub. To je skupina nadšenců, bývalých hokejistů a trenérů. Děti se tak dostávají ke sportu a školička má velký úspěch. Malým bruslařům, kteří nemají vybavení, vše potřebné poskytne půjčovna Slavoje. Školičce patří na zimáku všechna dopoledne všedních dnů.