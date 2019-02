Libín, Kleť – Horská chata na Libíně je deset let zavřená. Pokud by ji vykoupilo město Prachatice, svítá jí naděje na oživení. Pak by se opět stala atraktivním turistickým místem, jako je například chata Kleť.

Pusto prázdno, jen pár prošlapaných šlápot v metrové vrstvě sněhu a běžecké stopy. Je vidět, že Prachatičáci čas od času vyjdou do výšky 1096 metrů, aby se ze sedmadvacet metrů vysoké rozhledny, která patří městu Prachatice, pokochali pohledem na město v údolí a při dobré viditelnosti i vrcholky Alp. Rozhlednu nechal postavit a v roce 1883 otevřel Klub šumavských turistů.

Vrchol kopce Libín, který se tyčí nad městem Prachatice, je bez života, i když rozhledna je dnem i nocí přístupná. Horská chata Libín chátrá. Zavřená je od roku 2008. Tehdy ji rodina Pekárkových prodala společnosti Libín Oase, za kterou stojí čechošvýcar René Odermann. Realitní kancelář nabízí komplex budov, které nabízí ubytování, restauraci domek k bydlení a mnoho dalšího za bezmála devět milionů korun.

O odkoupení začalo uvažovat město Prachatice. Devět milionů korun ale nedá. Prachatický starosta Martin Malý má vyjednat cenu maximálně šest milionů korun. Vrátit horské chatě její původní lesk a slávu bude stát další miliony. Horská chata je zavřená přes deset let, dřevěná okna prosí o výměnu, zprovoznit systém vytápění a přívod vody po těch letech nebude levné.

Turisté i místní na vrchol Libína ale vyšlápnou v zimě i v létě. Vede tudy jedna z běžeckých tras. V letních měsících je jen pár kroků od chaty v provozu lanový pak s několika trasami různých obtížností pro děti i dospělé. Pohled z rozhledny je pak už jen třešničkou výšlapu.

Horská chata na vrcholu Libína a její okolí:

- Původní chata na Libíně vyhořela v padesátých letech 20. století, to tam bývala vojenská hláska. Údajně za požárem stála armáda USA, která považovala místo za strategický bod.

- Nejprve byly na původním místě postaveny sklepy a základová deska. Teprve potom se postavila chata nová.

- O stavbu nové chaty se postaral tehdejší Dům pionýrů a mládeže v Prachaticích, a ten ji také do roku 1989 provozoval.

- Novou chatu koupil v roce 1989 její správce Jaroslav Pekárek, který ji také s celou rodinou provozoval až do konce roku 2007. Rodina také odkoupila bývalé objekty vojska, opravila je a vznikl z nich obytný dům.

- Celý areál následně rodina prodala na přelomu let 2007 a 2008 společnosti Libín Oase, za kterou stojí čechošvýcar René Odermann.

- Od té doby je chata zavřená.

- V provozu je rozhledna, která patří městu.

- V provozu je také nedaleký Lanový park, ke kterému patří kiosek pod rozhlednou. Ten je v době otevření parku v provozu. To bývá většinou od června do září.

- Znovu obnovit Horskou chatu Libín prý prý stálo nejen obrovské peníze ale také úsilí. K tomu by mohly přispět stavba lanové dráhy a výstavba nových sjezdových tratí z vrcholu Libína.

- Město Prachatice také připravuje sigl trekové tratě pro cyklisty. I ty by mohly na Libín přilákat návštěvníky.

Horskou chatu musí provozovat jen blázen

Vysvětlování, že provozovat chatu na Kleti není zlatý důl, dávno vzdal. „Když máme frmol, je to sranda, ale stačí tři víkendy, kdy prší, a je zle,“ říká Dan Kalousek.

„Žijeme díky tomu, že jsme v dosahu Českých Budějovic a Českého Krumlova, které mají dohromady přes sto tisíc lidí. Vím, že na Libíně se provoz udržet nepodařilo. Problémy mají i na Svatoboru nad Sušicemi. Tam sev lednu nahrnou celé Sušice a v únoru březnu tam není ani noha,“ srovnává.

Na Kleti se jeho týmu daří držet i díky tomu, že společně pořádají doplňkové akce a poskytují ubytování. „Problémů, co řešíme, je opravdu spousta. Doprava v zimě, topení, voda, čistička,“ vyjmenovává a pouští se do detailů. „Teď na sněhu musíme mít čtyřkolku a dobré auto. Topím dřevem, ročně spálíme sto kubíků, to jsou hromady. Následuje voda a čistírna odpadních vod, to si také nikdo neuvědomuje,“ zdůraznil.

Majitel Ladislav Faktor investoval jen do vody 4,5 milionu. „Vaříme na plynu, ten si sem musíme sami vozit. To, že něco uvaříte a prodáte, je opravdu to poslední.“

Chata na Kleti. Autor: Horská chata Kleť

HOSPODA MÁ VYSOKÉ NÁKLADY

„Provozovat horskou chatu musí dělat nějací blázni jako my,“ směje se Dan Kalousek. „Jste tam pořád a všechno se točí jen kolem turistů. Zvenku to vypadá, že jen rejžujeme, ale já už to nikomu nevysvětluji. Kdybych měl ven-ku stánek s klobásami a vedle jednu TOIku, mám stejné peníze. Hospoda je hlavně o nákladech, ne o tržbách.

A náklady jsou tady, hlavně v zimě, když chodí nejméně lidí, enormní. Nájem náročný není. Ale jen za elektřinu platíme třicet tisíc měsíčně, k tomu potřebujete dobrého kuchaře, který u vás bude nastálo.“

Že na Kleť v nadmořské výšce kolem tisíce metrů vede lanovka, se na tržbách příliš neprojevuje. „Chodí k nám hlavně turisté a cyklisté, pohyb, to je teď zaplať pánbu oblíbená věc,“ uzavírá provozovatel horské chaty.