„Do Španělska jsme vyrazili 19. září 2019 v poledních hodinách,“ pouští se do vyprávění o pouti za kapitálními úlovky na řece Ebro Martin Hladík (na snímku na protější straně nahoře). „Vydali jsme se na dva tisíce kilometrů dlouhou cestu, která vedla přes Německo a Francii.“

Druhý den, okolo jedenácté hodiny dopoledne, dorazila parta rybářů z jihu Čech do španělského přímořského města Peníscola, které leží zhruba napůl cesty mezi Barcelonou a Valencií. „Tam jsme si objednali apartmán na dvě noci. V Peníscole jsme si odpočinuli po dlouhé cestě, relaxovali jsme a užívali si poslední chvíle, než vyrazíme na samotnou řeku Ebro, která je jednou z nejdelších a nejvýznamnějších řek na celém Pyrenejském poloostrově.“

V pondělí 23. září opustili apartmán a zamířili na severozápad, do města Escatrón. „Tam už na nás čekal náš blízký přítel Láďa, který nám zajistil náležité doklady na loď a zdejší rybolov,“ pokračuje rybář z Větřní. „V odpoledních hodinách jsme dorazili na naše cílové místo a tam nás čekalo to nejhorší: postavit základní tábor. Jelikož ve Španělsku platí spoustu zákazů a výjimek, museli jsme dost improvizovat.“

Nakonec ale všechno dobře dopadlo. „Kuchyň jsme postavili zhruba za hodinu a půl, pak jsme si všichni vybalili své pruty, které jsme si připravili, nahodili jsme a mezitím jsme se všichni pustili do stavby přístřešku.“

Na zakrmení ryby nečekaly

Jak dobře vědí všichni rybáři, včetně Martina Hladíka, první dva dny ryby moc nejdou. „Nejdříve se totiž musí takzvaně zakrmit a poté se čeká, kdy to vypukne. Ale co se nestalo! Hned první den záběr a David Kupčík starší tahá kapra okolo 80 centimetrů!“ popisuje barvitě rybář. „Nakonec jsme si skoro všichni ten den vytáhli kapra. David Kupčík mladší chytil candáta, který měřil 65 centimetrů. Byl jsem moc rád, že ryby jdou už první den.“

Další den ráno, hned po snídani, šli rybáři znovu „zakrmit“. A tak to dělali dvakrát denně.

„Návnadu na sumce jsme naváželi až v podvečer. Prvního sumce si chytil František Majer, který si vytáhl asi svoji životní rybu, která měřila 2,45 metru a vážila kolem 90 kilo. Dalšího sumce chytil krátce před půlnocí David Kupčík starší a do třetice vytáhl sumce s délkou 150 centimetrů Ivan Hanuliak.“

František Soukup se může pochlubit také kapitálním úlovkem: kaprem s délkou 95 cm a hmotností 18 kg. „Zdeněk Kuthan si také vytáhl kapra, jen o centimetr menšího.“

„Byla to super ‚rybačka‘. A hlavně tam byla zábava a super parta chlapů,“ shrnuje spokojeně Martin Hladík. „Podmínky byly sice drsné, myli jsme se v řece, jedli jsme jenom konzervy a polévky do hrnečků, ale stálo to opravdu za to!“

Všichni účastníci výletu za rybami si od řeky Ebro odvezli skvělý zážitek a určitě prý pojedou příští rok zase.