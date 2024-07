Do areálu kasáren si během dne navzdory horkému počasí našly cestu stovky lidí.

Příchozí mohli obdivovat luxusní drahé sporťáky, ale i nablýskané dědečky. Každý si tu mohl najít svého favorita. „Auta jsou tu exkluzivní. Jsou to všechny kategorie od veteránů přes japonská JDM, německé supersporty nebo exotiky. Snažili jsme se kontaktovat majitele, které jsme buď znali, nebo nás na někoho převeleli tak, aby ten omezený počet, co se sem vejde, což je nějakých až 80 aut, byl co nejrůznorodější a návštěvníci viděli to, co běžně nemají šanci spatřit. Je tady například JDM Nissan Skyline R33, který má tisícovku koní, Ferrari 412 nebo Lamborghini Huracán STO,“ vyjmenoval za organizátory Jaroslav Duroň.

Návštěvníci si kromě prohlídky vystavených aut mohli také zasoutěžit o zajímavé ceny například ve výměně kola na čas, kterého se nebály ani ženy.

Pořadatelé automobilového srazu chtěli do areálu Žižkových kasáren přinést nový typ akce. Fueltra - The Meet#1 ale nebyl jen o rychlosti a silných vozech. Organizátoři mysleli i na prevenci.

„Například na našem stánku jsou brýle, které evokují stav, kdy člověk vyzkouší LSD nebo alkohol. Nechceme jít cestou srazů aut u nákupních center, ale dbáme na to, aby bylo vše správně a proto naše aktivity hlásíme i policii. Primárně sice děláme streetwear pro mladé, ale máme rádi i stará a nová auta a snažíme se vše propojit. Naše akce mají dávat smysl a děláme je pro celou rodinu tak, aby se tu všichni cítili bezpečně a děti si u nás vyhrály,“ upřesnil další z organizátorů Patrik Růžička a přislíbil, že první ročník vzhledem k velkému zájmu návštěvníků určitě nezůstane posledním.