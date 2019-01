Zlatá Koruna – Mariánskou poutí uctili Zlatokorunští v neděli patronku klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Náves před klášterem tedy žila pouťovým děním. Nechyběl farmářský trh, pouťové předměty a atrakce, dobroty, muzika, divadlo a program obohatilo Biketrial a Parkour Show, přičemž si děti i dospělí mohli zařádit na koloběžkách. A adrenalin zdvihla ukázka tria mládenců, co dovedou na motorce, bicyklu, ale i na svých vlastních nohou.

Prostory ve faře patřily výstavě obrazů a mozaiek Pavla Rožbouda.



„V roce 2013, kdy jsme prožívali 750 let od založení Zlaté Koruny, si ten prostor ve faře musel pan Rožboud sám vlastníma rukama upravit a přizpůsobit k účelu výstavnímu,“ připomněl starosta Zlaté Koruny Milan Štindl. „A s jeho šikovností a umem se mu to podařilo. Zlatá Koruna z toho těží – má nádherný výstavní prostor.“ Faru totiž obec zakoupila a postupně ji zvelebuje. Zatím jsme spravili střechu, aby tam neteklo, budova je staticky zajištěná. Do budoucna bychom ji chtěli využít jako obecní muzeum," dodplnil.